Рівень забруднення повітря у Києві перевищує норму у кілька разів



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У Києві спостерігається забруднення приземного шару повітря

Характер погоди 22 серпня не сприятиме накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі повітря

Станом на 21 серпня рівень забруднення повітря у столиці подекуди перевищує гранично допустиму норму усемеро. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Києві, посилаючись на дані постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії станом на 13 годину.

Згідно з цими даними, рівень забруднення досяг:

завислі речовини (пил) 1,33 ГДК (гранично допустима концентрація) с.д. на пл. Бессарабській, пл. Деміївська, пр. Перемоги, 98/2;

оксид вуглецю – 1,33 ГДК с.д. на пл. Бессарабській;

діоксид азотом – 2,00-5,75 ГДК с.д. вул. Попудренка, 50, пл. Бессарабській, пл. Деміївська, пр. Оболонський, 14, вул. Довженка, 8, бул. Л.Українки, 29, пр. Перемоги, 98/2, вул. Каунська, 10а, Гідропарк;

формальдегідом - 2,00-7,66 ГДК с.д. вул. Попудренка, 50, пл. Бессарабській, пл. Деміївська, пр. Оболонський, 14, вул. Довженка, 8, бул. Л.Українки, 29, пр. Перемоги, 98/2, вул. Каунська, 10а, Гідропарк, пр. Науки, 37.

Також повідомляється, що характер погоди 22 серпня не сприятиме накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.