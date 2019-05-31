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    Думки вголос

    Мешканці Києва стали частіше розлучатися і рідше укладати шлюби

    • Олександр Пабат

      Депутат Київради

    • Розсилка
    <span class="irc_ho" dir="ltr">Фото:&nbsp;ukranews.com</span> - Мешканці Києва стали частіше розлучатися і рідше укладати шлюби
    Фото: ukranews.com

    За 1 квартал 2019 року в Києві зареєстровано 4218 шлюбів та 1091 розлучення

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    В минувшем году зафиксировано максимальное за последние несколько лет количество разводов, а именно – 4473. В то же время численность зарегистрированных отношений не самая высокая и равна 26 401.

    Справедливости ради отмечу, что средний уровень желающих расписаться или развестись много лет держится на плюс/минус одном уровне 25-30 тыс и 4 тысячи соответственно. Т.е на 7 заключенных союзов приходится одно расторжение.

    Согласно информации главного управление юстиции в Киеве, за 1 квартал 2019 года в Киеве зарегистрировано 4218 браков и 1091 развод.

    То, что киевляне стали чаще расходиться и реже официально регистрировать отношения заметили и фискалы. Намекают, что вне уз удобнее/красивее декларировать и доходы, и расходы.

    *Статус-кво любого из аспектов жизни, выраженное в цифрах, куда красноречивее самого высокохудожественно изложенного экспертного мнения, основанного на оценочном суждении.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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