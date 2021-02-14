В Україні істотно зменшилась кількість укладених шлюбів

У коронавірусному 2020-му взяло шлюб на 30% українців менше, ніж у 2019-му

Близько 168 тисяч пар уклали шлюби минулого року, це – найнижче число за часи незалежності. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Opendatabot.

«За останні 30 років кількість шлюбів зменшилася у 3 рази. У 2020 році було офіційно зареєстровано 167,9 тисячі шлюбів, тоді як в 1991 році – 493 тисячі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що минулого року було зареєстровано на 29% шлюбів менше у порівнянні з 2019 роком.

За інформацією Opendatabot, кількість розлучень також зменшується, хоча й не так швидко. У 1991 році розлучилося 200 тис. 810 пар, а у 2020 році – 119 тис. 253 пари.

Як повідомлялося раніше, з початку року в Києві народилося понад 2,3 тис дітей.

Також стало відомо, що Вінничина стала областю-лідером за кількістю шлюбів з участю неповнолітніх.