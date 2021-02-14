  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    В Україні істотно зменшилась кількість укладених шлюбів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">За роки незалежності кількість шлюбів скоротилася утричі</p> - В Україні істотно зменшилась кількість укладених шлюбів

    За роки незалежності кількість шлюбів скоротилася утричі

    Фото з відкритих джерел

    У коронавірусному 2020-му взяло шлюб на 30% українців менше, ніж у 2019-му

    Близько 168 тисяч пар уклали шлюби минулого року, це – найнижче число за часи незалежності. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Opendatabot.

    «За останні 30 років кількість шлюбів зменшилася у 3 рази. У 2020 році було офіційно зареєстровано 167,9 тисячі шлюбів, тоді як в 1991 році – 493 тисячі», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що минулого року було зареєстровано на 29% шлюбів менше у порівнянні з 2019 роком.

    За інформацією Opendatabot, кількість розлучень також зменшується, хоча й не так швидко. У 1991 році розлучилося 200 тис. 810 пар, а у 2020 році – 119 тис. 253 пари.

    Як повідомлялося раніше, з початку року в Києві народилося понад 2,3 тис дітей.

    Також стало відомо, що Вінничина стала областю-лідером за кількістю шлюбів з участю неповнолітніх.

    Теги: шлюб Україна сім'я
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies