Негода вирвала вишку зв’язку на даху будинку у Києві



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Вишка зв’язку звисає з даху будинку

Внаслідок негоди в Києві на вул. Братиславська, 8 А, металева вишка оператора мобільного зв’язку «Київстар» звисає із п’ятиповерхового житлового будинку. Про це інформує Головне управління ДСНС у Києві.

На місці залишаються рятувальники Київської служби порятунку, які очікують автокран та представників мобільного зв’язку.

Також на пров. Політтехнічному, 1/33, похилено ялинку висотою 15 метрів. Представники «Київзеленбуд» будуть проводити роботи щодо її відновлення.

Окрім того, для ліквідації 14 повалених дерев залучались підрозділи ГУ ДСНС України. Зокрема, було прибрано дерева на вул. Петрівська алея (напроти входу до стадіону Лобановського).

На вул. Дегтярівська перетин Довженка, прибрано 3 дерева із проїжджої частини дороги. На вул. Трохсвятительська, 9, прибрано дерева із проїжджої частини дороги. На вул. Русанівська набережна, 18, прибрано дерева із проїжджої частини дороги в'їзд до підстанції Швидкої медичної допомоги.

На вул. Ванди Василевської/пров.Тбіліський - прибрано дерева із проїжджої частини дороги. На вул. Велика Васильківська, 23-А, впало дерево на проїжджу частину дороги.

На вул. Московська, 36, знято частину звисаючої металевої покрівлі з 5-ти поверхового житлового будинку.

На вул. Котовського, 11, надавалась допомога по буксируванню 1-го автомобіля із ями. Біля метро Чернігівська під мостом надавалась допомога по буксируванню 3-х підтоплених автомобілів.

Для ліквідації наслідків негоди від ДСНС загалом залучено 35 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки.

Як раніше повідомив «Главком», у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць.

Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни.

Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.

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