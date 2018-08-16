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    Синоптики обіцяють неймовірну спеку та зливи: прогноз погоди на 16 серпня

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    Синоптики обіцяють неймовірну спеку та зливи: прогноз погоди на 16 серпня

    Жителям західних регіонів варто взяти парасольки

    У четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

    За прогнозами синоптиків, жителям півдня і сходу України варто бути уважнішими, оскільки температура в цих регіонах перевищить позначку в +35 градусів.

    На сході буде сонячно і без опадів. У Донецькій і Луганській областях +33 +35 градусів. У Харкові, Дніпрі та Полтаві +32 +34 градуси. Вночі температура опуститься до +14 +18 градусів.

    На півдні спека. Денна температура повітря в Херсоні, Миколаєві та Одесі складе +33 +35 градусів. Уночі буде тепло, від +19 до +21 градуса. Без опадів.

    У Криму сонячно та хмарно, +32 +34 градуси вдень та +17 +19 вночі.

    В західних регіонах очікуються дощі з грозами. Місцями можливий сильний вітер і зливи. Температура повітря в Ужгороді, Чернівцях та Хмельницькому +24 +26 градусів. У Львові, Івано-Франківську, Рівному та Тернополі +21 +24 градуси. Нічна температура повітря коливатиметься від +15 до +17 градусів.

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    Також синоптики прогнозують сильні дощі з грозами і в північних областях. Повітря прогріється вдень до +26 +28 градусів, а вночі температура опуститься до +16 +18 градусів.

    В центральній частині країни жарко, без опадів. Температура повітря вдень становитиме +30 +32 градуси, вночі +17 +19 градусів.

    У столиці 16 серпня синоптики прогнозують дощ з грозою. Вдень стовпчики термометрів покажуть +26 +28 градусів, вночі температура повітря опуститься до +18 +20 градусів.

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