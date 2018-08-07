Синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні зранку температура води в Чорному й Азовському морях була 23-28°, в Дніпрі в межах Києва 25°

Найближчої доби, 8 серпня, над Україною пануватиме тепла повітряна маса та поле підвищеного атмосферного тиску, повідомляє Укргідрометцентр.

У середу - без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°, на Закарпатті та в південній частині вночі 18-23°, вдень 27-32°.

У Києві - без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 8 серпня найвища температура вдень була 39,2 градусів тепла в 2010 році, найнижча вночі - на позначці 7,8 градусів вище нуля в 1887 році.

У четвер, 9 серпня, в Україні також буде без опадів. Вітер північно-східний (у західних областях - південно-східний), 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°; у південній частині та на Закарпатті вночі 15-20°, вдень 27-32°.

У Києві - без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.

7 серпня о 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях була 23-28°, в Дніпрі в межах Києва 25°.