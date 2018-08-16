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    Наслідки грози в Києві: повалені дерева зупинили тролейбуси (фото)

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    Наслідки грози в Києві: повалені дерева зупинили тролейбуси (фото)
    Фото: «Главком»

    Більшість тунелів та підземок знову повністю опинилися під водою

    У Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць.

    Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

    Більшість тунелів та підземок знову повністю опинилися під водою. Так, автомобільний тунель біля метро «Дорогожичі» опинився повністю під водою. Також частково затопило вулиці В’ячеслава Чорновола, Глибочицька, проспект Перемоги, дороги біля Індустріального мосту. 

    У зв’язку з наслідками стихії, був заблокований рух тролейбусів 27 маршруту. 

    Кияни у соцмережах повідомляють, що на Хрещатику було по коліна води, затопило «Метроград», на Андріївському узвозі вода змивала бруківку, а вулиця Сагайдачного зараз у багнюці і цеглі. 

    На місці працювали комунальники.

    Зазначається, що вода йшла шаленим потоком від бульвару Шевченка до ЦУМу.

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    Наслідки грози в Києві: повалені дерева зупинили тролейбуси (фото)
    Наслідки грози в Києві: повалені дерева зупинили тролейбуси (фото)
    Наслідки грози в Києві: повалені дерева зупинили тролейбуси (фото)
    Наслідки грози в Києві: повалені дерева зупинили тролейбуси (фото)
    Наслідки грози в Києві: повалені дерева зупинили тролейбуси (фото)
    Наслідки грози в Києві: повалені дерева зупинили тролейбуси (фото)
    Наслідки грози в Києві: повалені дерева зупинили тролейбуси (фото)
    Наслідки грози в Києві: повалені дерева зупинили тролейбуси (фото)
    Наслідки грози в Києві: повалені дерева зупинили тролейбуси (фото)
    Наслідки грози в Києві: повалені дерева зупинили тролейбуси (фото)
    Наслідки грози в Києві: повалені дерева зупинили тролейбуси (фото)
    Наслідки грози в Києві: повалені дерева зупинили тролейбуси (фото)
    Наслідки грози в Києві: повалені дерева зупинили тролейбуси (фото)
    Наслідки грози в Києві: повалені дерева зупинили тролейбуси (фото)
    Наслідки грози в Києві: повалені дерева зупинили тролейбуси (фото)
    Наслідки грози в Києві: повалені дерева зупинили тролейбуси (фото)
    Наслідки грози в Києві: повалені дерева зупинили тролейбуси (фото)
    Наслідки грози в Києві: повалені дерева зупинили тролейбуси (фото)
    Наслідки грози в Києві: повалені дерева зупинили тролейбуси (фото)
    Наслідки грози в Києві: повалені дерева зупинили тролейбуси (фото)
    Наслідки грози в Києві: повалені дерева зупинили тролейбуси (фото)
    Наслідки грози в Києві: повалені дерева зупинили тролейбуси (фото)
    Наслідки грози в Києві: повалені дерева зупинили тролейбуси (фото)
    Наслідки грози в Києві: повалені дерева зупинили тролейбуси (фото)
    Наслідки грози в Києві: повалені дерева зупинили тролейбуси (фото)
    Наслідки грози в Києві: повалені дерева зупинили тролейбуси (фото)
    Наслідки грози в Києві: повалені дерева зупинили тролейбуси (фото)
    Наслідки грози в Києві: повалені дерева зупинили тролейбуси (фото)
    Наслідки грози в Києві: повалені дерева зупинили тролейбуси (фото)
    Наслідки грози в Києві: повалені дерева зупинили тролейбуси (фото)
    Наслідки грози в Києві: повалені дерева зупинили тролейбуси (фото)
    Фото: «Главком», Фото: Ельдар Сарахман , Українська правда

    Синоптик Наталка Діденко повідомила, що на Київ о третій ночі сіла найпотужніша атмосферна пляма із можливих. Непогода зміщується на північний схід, тож мешканцям Чернігівщини та Сумщини радять приготуватися. 




    Раніше повідомлялося, що після нічної грози затопило Хрещатик та ряд інших вулиць столиці.

    Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни. 

    Раніше повідомлялося, що Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про високий рівень забруднення повітря у Києві.

    Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.

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