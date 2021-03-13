Автомобіль депутата від «Слуги народу» евакуювали під час партійного зʼїзду

Олександр Куницький – не тільки народний депутат, але і автоблогер

Нардеп Олександр Куницький неправильно припаркувався на Парковій дорозі

Через порушення правил паркування було евакуйовано автомобіль популярного блогера та народного депутата від «Слуги народу» Олександра Куницького.

Про це повідомляє «Київ оперативний».

Сьогодні в районі Паркової проходить з’їзд «Слуги народу», тож, вочевидь, депутат прибув туди на зустріч з однопартійцями.

«На Парковій дорозі за порушення правил паркування сьогодні було евакуйовано автомобіль Nissan. Нічого б такого, тільки на цьому авто приїхав відомий блогер, який є ще й нардепом – Олександр Куницький. Схоже, що наступний законопроект Олександра буде за відміну евакуацій», – йдеться у повідомленні.

Як пише Telegram-канал «Политика страны», депутати масово паркувалися у заборонених місцях біля «Паркового».

Як вже повідомлялося, сьогодні вранці об 11:00 у культурно-виставковому центрі «Парковий» почався зʼїзд політичної партії «Слуга народу». На зʼїзді було схвалено нову редакцію статуту партії, відповідно до якої в політичній силі тепер буде два великі керівні органи: Політична рада та Національна рада громад.

Раніше стало відомо, що Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження щодо народного депутата від «Слуги народу» Олександра Куницького, якому було присвячене розслідування програми «Схеми».