Незаконна агітація, підкуп виборців: до поліції Києва вже надійшло понад 130 повідомлень про порушення



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Поліція Києва розслідує шість кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого законодавства

З початку передвиборчої кампанії до столичних правоохоронців надійшло понад 130 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства, з яких - випадки незаконної агітації, конфлікти, хуліганські дії та підкуп виборців. За всіма повідомленнями поліцейські проводили ретельну перевірку. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На даний час розслідуються 6 кримінальних проваджень: три - за перешкоджання здійсненню виборчого права, два - за фактами хуліганських дій та одне - за неправдиве повідомлення щодо замінування Центральної виборчої комісії України.

Також правоохоронці склали 16 адміністративних протоколів. Зокрема, дев'ять - за ст. 212–13 (Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск) та сім - за ст. 212–14 (Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Київські співробітники поліції продовжують стежити за перебігом виборчих перегонів. У приміщенні Головного управління Національної поліції у Києві у цілодобовому режимі працює ситуаційний центр, де відстежуються всі порушення виборчого законодавства України.

Правоохоронці звертаються до громадян із проханням повідомляти на спецлінію 102 про всі факти порушень виборчого законодавства з метою їх перевірки та прийняття відповідних рішень.

Нагадаємо, Указом президента України дострокові вибори до Верховної Ради України призначені на 21 липня. Виборча кампанія стартувала 24 травня.