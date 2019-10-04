Ні дня без аварій: вода зникла у будинках на двох вулицях Києва (адреси)



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Частина Києва залишилася без води

Ремонтні бригади вже працюють на місцях пошкоджень мережі

У п’ятницю, 4 жовтня, у Києві сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Міська, 1;

вул. Автозаводська, 25В.

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

Раніше Київводоканал оприлюднив графік відключення водопостачання цього тижня.

4 жовтня через плановий ремонт на мережі відсутнє водопостачання у будинках на чотирьох вулицях Києва.

У четвер, 3 жовтня, вранці через пошкодження на мережі холодного водопостачання без води залишилися будинки на семи вулицях Києва.

До слова, Київводоканал звертає увагу споживачів на те, що передавати показники лічильників тепер можна у будь-який день місяця, в тому числі з 1-го по 5-те число. Показники можуть бути враховані лише в тому місяці, в якому були передані.