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    Ні дня без аварій: вода зникла у будинках на двох вулицях Києва (адреси)

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    Частина Києва залишилася без води - Ні дня без аварій: вода зникла у будинках на двох вулицях Києва (адреси)
    Частина Києва залишилася без води

    Ремонтні бригади вже працюють на місцях пошкоджень мережі

    У п’ятницю, 4 жовтня, у Києві сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Міська, 1;
    • вул. Автозаводська, 25В.

    Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

    Раніше Київводоканал оприлюднив графік відключення водопостачання цього тижня.

    4 жовтня через плановий ремонт на мережі відсутнє водопостачання у будинках на чотирьох вулицях Києва.

    У четвер, 3 жовтня, вранці через пошкодження на мережі холодного водопостачання без води залишилися будинки на семи вулицях Києва.

    До слова, Київводоканал звертає увагу споживачів на те, що передавати показники лічильників тепер можна у будь-який день місяця, в тому числі з 1-го по 5-те число. Показники можуть бути враховані лише в тому місяці, в якому були передані.

    Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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