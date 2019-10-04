  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сьогодні десятки столичних будинків залишаться без води (адреси)

    • Розсилка
    У десятках столичних будинків буде відключено воду - Сьогодні десятки столичних будинків залишаться без води (адреси)
    У десятках столичних будинків буде відключено воду

    Киянам радять запастися водою

    У п’ятницю, 4 жовтня, Київводоканал проводитиме планові ремонтні роботи на мережі холодного водопостачання.

    Як повідомляє пресслужба компанії, у зв’язку з цим буде відключено водопостачання:

    з 9:00 до 21:00

    • вул. Кошового, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 40А, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53;

    з 8:00 до 6:00 5 жовтня

    • вул. Ушакова, 14А;
    • вул. Яворницького, 26-36; 31-41;
    • вул. Наумовича, 31-43;

    «Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.

    Раніше компанія оприлюднила графік відключення водопостачання цього тижня.

    Як повідомлялося, у четвер, 3 жовтня, вранці через пошкодження на мережі холодного водопостачання без води залишилися будинки на семи вулицях Києва.

    До слова, Київводоканал звертає увагу споживачів на те, що передавати показники лічильників тепер можна у будь-який день місяця, в тому числі з 1-го по 5-те число. Показники можуть бути враховані лише в тому місяці, в якому були передані.

    Київ вода Київводоканал ремонт аварія кияни водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ