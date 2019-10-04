Сьогодні десятки столичних будинків залишаться без води (адреси)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У десятках столичних будинків буде відключено воду

Киянам радять запастися водою

У п’ятницю, 4 жовтня, Київводоканал проводитиме планові ремонтні роботи на мережі холодного водопостачання.

Як повідомляє пресслужба компанії, у зв’язку з цим буде відключено водопостачання:

з 9:00 до 21:00

вул. Кошового, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 40А, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53;

з 8:00 до 6:00 5 жовтня

вул. Ушакова, 14А;

вул. Яворницького, 26-36; 31-41;

вул. Наумовича, 31-43;

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.

Раніше компанія оприлюднила графік відключення водопостачання цього тижня.

Як повідомлялося, у четвер, 3 жовтня, вранці через пошкодження на мережі холодного водопостачання без води залишилися будинки на семи вулицях Києва.

До слова, Київводоканал звертає увагу споживачів на те, що передавати показники лічильників тепер можна у будь-який день місяця, в тому числі з 1-го по 5-те число. Показники можуть бути враховані лише в тому місяці, в якому були передані.