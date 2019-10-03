Через аварії зникла вода у будинках на семи вулицях Києва (адреси)
Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень
У четвер, 3 жовтня, у Києві сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Михайлівська, 13, 13А;
- вул. Білицька 40, 42А, 42;
- вул. Вітряні Гори, 10, 21/5;
- вул. Осиповського, 3;
- вул. Симиренка, 1;
- вул. Академіка Доброхотова, 3, 5;
- вул. Пшенична, 2, 9.
Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.
Раніше Київводоканал оприлюднив графік відключення водопостачання цього тижня.
3 жовтня через плановий ремонт на мережі відсутнє водопостачання у будинках на трьох вулицях Києва.
У середу, 2 жовтня, вранці через пошкодження на мережі холодного водопостачання без води залишилися будинки на трьох вулицях Києва.
До слова, Київводоканал звертає увагу споживачів на те, що передавати показники лічильників тепер можна у будь-який день місяця, в тому числі з 1-го по 5-те число. Показники можуть бути враховані лише в тому місяці, в якому були передані.