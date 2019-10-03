Через аварії зникла вода у будинках на семи вулицях Києва (адреси)



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Частина столичних будинків залишилася без води

Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

У четвер, 3 жовтня, у Києві сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Михайлівська, 13, 13А;

вул. Білицька 40, 42А, 42;

вул. Вітряні Гори, 10, 21/5;

вул. Осиповського, 3;

вул. Симиренка, 1;

вул. Академіка Доброхотова, 3, 5;

вул. Пшенична, 2, 9.

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

Раніше Київводоканал оприлюднив графік відключення водопостачання цього тижня.

3 жовтня через плановий ремонт на мережі відсутнє водопостачання у будинках на трьох вулицях Києва.

У середу, 2 жовтня, вранці через пошкодження на мережі холодного водопостачання без води залишилися будинки на трьох вулицях Києва.

До слова, Київводоканал звертає увагу споживачів на те, що передавати показники лічильників тепер можна у будь-який день місяця, в тому числі з 1-го по 5-те число. Показники можуть бути враховані лише в тому місяці, в якому були передані.