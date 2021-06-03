КСУ розглядає конституційність земельної реформи. Під судом протести

За словами Тимошенко, під КСУ зібралися тисячі людей

За словами Тимошенко, під КСУ зібралися тисячі людей

Автори клопотання стверджують, що лише український народ наділений правом приймати рішення про розпорядження землею через всеукраїнський референдум

Велика палата Конституційного Суду України 3 червня на відкритій частині пленарного засідання у формі усного провадження розгляне справу щодо конституційності земельної реформи. Також будуть розглядатися подання 53 народних депутатів України щодо роз’яснення декількох статей Конституції України, які стосуються землі. Про це повідомляє відділ комунікацій КСУ.

Як зазначається в повідомленні, на відповідність Конституції України перевірятимуть закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» від 31 березня 2020 року № 552–IX, окремі положення Земельного кодексу України зі змінами, внесеними вказаним законом.

У КСУ також розглянуть подання 53 народних депутатів щодо відповідності КУ закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» від 31 березня 2020 року № 552– IX.

Автори клопотання стверджують, що лише український народ наділений правом приймати рішення про розпорядження таким об’єктом права власності, як земля, через всеукраїнський референдум.

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко розповіла, що 3 червня під КСУ зібралися тисячі людей, які протестують проти розпродажу землі.

Раніше Тимошенко в етері телеканалу розповіла про п’ять основних земельних новацій, які є небезпечними для України. Вона зазначила, що насамперед знімається увесь контроль держави за використанням землі, зокрема йдеться про екологічні нормативи.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 24 травня на Всеукраїнському Форумі «Україна 30. Земля» підписав законопроєкт № 2194, який регулює передачу земель «на місця» громадам. Він має виправити юридичні колізії роботи ринку землі, а також врегулювати реалізацію переважного права орендаря на купівлю та електронні земельні торги.

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