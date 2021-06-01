Тимошенко передала в ЦВК документи для старту «земельного» референдуму (відео)

В Україні майже 80% громадян проти продажу землі іноземцям

У вівторок, 1 червня, «Батьківщина» разом із ініціативною групою «земельного» референдуму подала в ЦВК всі необхідні для старту волевиявлення документи.

«Всі законопроєкти, які стосуються масштабного розпродажу сільськогосподарської землі, включаючи право власності на неї іноземців, президент вже підписав. І це розпочнеться з 1 липня. Саме тому 22 травня зібралася 11-тисячна ініціативна група, яка готова дати старт всеукраїнському референдуму проти продажу землі», – повідомила Юлія Тимошенко.

За її словами, ухвалений монобільшістю закон про референдум визначає, що рішення про те, проводити волевиявлення чи ні, ухвалює не народ України, а ЦВК.

«Через те, що ЦВК утворена більшістю представників від «слуг народу», ми з вами побачимо, як Зеленський складе тест на народовладдя: чи дозволить він людям провести референдум по землі, чи вже все поділено за спиною народу. Чи правду він казав, коли йшов на вибори, що всі важливі для країни питання будуть ухвалюватися з урахуванням думки народу. В залежності від того, як проголосує ЦВК, буде зрозуміло, яку команду їй дав президент, і ми з вами зробимо висновки. Але за будь-яких обставин розпродаж землі не зійде їм з рук!» – наголосила лідерка «Батьківщини».

Тимошенко переконана, що референдум потрібно неодмінно провести, адже за соціологічними опитуваннями, 77% українців хочуть такого волевиявлення, а майже 80% проти продажу землі іноземцям.

Також вона нагадала, що 3 червня о 10:00 в Конституційному Суді України буде розглядатися подання «Батьківщини» про неконституційність закону, який дозволяє розпродавати українські чорноземи іноземцям та глобальним корпораціям.

Тимошенко в етері телеканалу розповіла про п’ять основних земельних новацій, які є небезпечними для України. Вона зазначила, що насамперед знімається увесь контроль держави за використанням землі, зокрема йдеться про екологічні нормативи.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 24 травня на Всеукраїнському Форумі «Україна 30. Земля» підписав законопроєкт № 2194, який регулює передачу земель «на місця» громадам. Він має виправити юридичні колізії роботи ринку землі, а також врегулювати реалізацію переважного права орендаря на купівлю та електронні земельні торги.

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