Земля подорожчає, не поспішайте продавати: скільки дадуть за гектар після відкриття ринку

Експерти радять українцям не поспішати з продажем ділянок – в умовах вільного ринку ціни підвищуються поступово

В Україні з 1 липня планують відкрити ринок землі – парламент напередодні прийняв один з останніх законопроєктів, необхідних для фіналу земельної реформи. Зараз вартість одного гектара землі в Україні оцінюють в 30 тис. гривень. Але ціни можуть помітно зрости після відкриття ринку – поступово до 10-15 тис. євро за гектар, як у наших найближчих сусідів.

«З кожним роком, як видно на прикладі європейських країн, земельні ділянки ростуть в ціні. У Німеччині подекуди гектар коштує 50-60 тис. євро – такі ціни склалися за роки ринкових відносин. У найближчих наших сусідів ціна за гектар коливається від 10 до 15 тис. євро. З кожним роком ціна зростає», – зазначив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Тому фахівці не радять українцям позбуватися ділянок (через договори оренди або інші схеми) до липня, а також просять не поспішати з продажем і після відкриття ринку землі.

«Основний процес, який буде в 2021 році, – це легалізація відносин, які формувалися десятки років мораторію [на продаж с/г земель]. Якщо землю взяли в оренду на 50 років, то це припинення договору оренди та укладення договору купівлі-продажу, де вказують вартість не менше нормативно-грошової оцінки землі», – додав міністр аграрної політики Роман Лещенко.

Як відомо, закон про відкриття ринку землі прийняли ще навесні 2020 року. Але для того, щоб його положення були втілені в життя, необхідна низка інших законів.

Незважаючи на прийняття закону про передачу землі на місця, який вже прозвали «земельною конституцією», Раді для остаточного завершення реформи залишилося розглянути в другому читанні закон про організацію земельних торгів в електронній формі (№ 2195). Також потрібно прийняти закон про Фонд гарантування позик і про право державних працівників на земельний пай.

При цьому Верховна Рада також схвалила закон щодо використання земель. Він передає у відання місцевих громад роботу з цілою низкою містобудівної та землевпорядної документації.

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Джерело: Сегодня