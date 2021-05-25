«Це ганебно». Тимошенко проаналізувала п'ять земельних новацій від Зеленського (відео)
Тимошенко розповіла, що закон від Зеленського знищує залишки фермерства в Україні
Законопроєкт № 2194, який підписав президент Володимир Зеленський, вводить зміни до Земельного кодексу України та фундаментально протирічить національним інтересам. Про це розповіла лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко в етері телеканалу «Свобода слова на ICTV».
Тимошенко розповіла про п’ять основних земельних новацій, які є небезпечними для України. Вона зазначила, що насамперед знімається увесь контроль держави за використанням землі, зокрема йдеться про екологічні нормативи.
Очільниця «Батьківщини» проаналізувала другу новацію земельної реформи: «У 22 статті Земельного кодексу України йдеться про те, що «землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам». Тепер скасували в Земельному кодексі заборону на продаж землі іноземцям».
Тимошенко також підкреслила, що нині місцеве самоврядування вирішуватиме загальнодержавні питання щодо особливо цінних земель.
«У нас були передбачені особливо цінні землі – ліси, водойми, заповідники. Ті фундаментальні обмеження щодо продажу, які були в Земельному кодексі, переводять на місцеве самоврядування. Тепер воно вирішуватиме, чи бути в країні заповідникам й особливо цінним землям. Це ганебно. Це потрібно було питати в народу України», – розповіла Тимошенко.
Лідерка політпартії зазначила, що в Земельному кодексі заборонялося знімати верхній шар (метр) чорнозему – тепер це скасували.
«Це змінили. Тепер можна знімати верхній шар чорноземів. Вони практично цілою статтею передбачили, хто має пріоритет на право купівлі сільськогосподарської землі. Вони прописують, що пріоритетне право мають ті, хто має ліцензію на видобуток корисних копалин. Вони дають можливість знімати метр чорноземів. Зокрема продають сільськогосподарську землю іноземцям, які будуть видобувати корисні копалини, а верхній шар землі буде знищуватися», – розповіла вона.
Також Тимошенко зазначила, що закон від Зеленського знищує залишки фермерства в Україні. Вона нагадала, що у 90-х роках у постійне безкоштовне користування українським фермерам давали 50 га землі.
«Тепер цими законами хочуть скасувати таке право: щоб землі не були в постійному користуванні, а щоби фермери пішли й на аукціоні їх викупили. Тобто, в наших фермерів забираються практично останні землі», – сказала Тимошенко.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 24 травня на Всеукраїнському Форумі «Україна 30. Земля» підписав законопроєкт № 2194, який регулює передачу земель «на місця» громадам. Він має виправити юридичні колізії роботи ринку землі, а також врегулювати реалізацію переважного права орендаря на купівлю та електронні земельні торги.
28 квітня Рада прийняла відповідний проєкт закону в другому читанні. Зазначимо, прийняття закону супроводжувалося у сесійній залі криками «Ганьба». Рада почала його розгляд 16 березня. Нардепи пройшли 3128 поправок до другого читання документа.
Так, на початку грудня 2020 року парламент відправив цей закон на повторне друге читання у профільний комітет. У середині листопада минулого року Рада прийняла цей закон за основу.
Також Верховна Рада схвалила ще один законопроєкт для завершення земельної реформи – №2195. Він дозволяє продаж землі через інтернет на електронних аукціонах.
Нагадаємо, в Україні хочуть скасувати інститут постійного землекористування для всіх категорій осіб, включаючи рядових громадян. Такий інститут передбачає право довічного володіння земельною ділянкою, але забороняє вільно розпоряджатися нею – продавати або здавати в оренду.