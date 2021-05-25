«Це ганебно». Тимошенко проаналізувала п'ять земельних новацій від Зеленського (відео)

Тимошенко розповіла, що закон від Зеленського знищує залишки фермерства в Україні

Законопроєкт № 2194, який підписав президент Володимир Зеленський, вводить зміни до Земельного кодексу України та фундаментально протирічить національним інтересам. Про це розповіла лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко в етері телеканалу «Свобода слова на ICTV». Тимошенко розповіла про п’ять основних земельних новацій, які є небезпечними для України. Вона зазначила, що насамперед знімається увесь контроль держави за використанням землі, зокрема йдеться про екологічні нормативи. Очільниця «Батьківщини» проаналізувала другу новацію земельної реформи: «У 22 статті Земельного кодексу України йдеться про те, що «землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам». Тепер скасували в Земельному кодексі заборону на продаж землі іноземцям».