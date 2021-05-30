Ринок землі: чиновниця назвала можливі способи шахрайства

У більшості людей право на землю є лише на паперових носіях, а це відкритий шлях для шахрая, який може підробити документи

Ольга Оніщук пояснила, що до відкриття ринку землі має бути готова не лише держава, й господарі гектарів

Із 1 липня набирає чинності закон, яким передбачено запуск обігу землі сільськогосподарського призначення в Україні. Заступниця міністра юстиції Ольга Оніщук у рамках Всеукраїнського форуму «Україна-30. Земля» розповіла, що треба зробити власникам ділянок перед запуском ринку землі, пише finance.ua.

Як захиститися від шахраїв

Оніщук пояснила, що до відкриття ринку землі має бути готова не лише держава, й господарі гектарів. Є два правила, яких потрібно дотримуватись:

перше правило – подбайте про присвоєння земельній ділянці кадастрового номеру. Це є так званий аграрний паспорт для землі і без нього здійснити жодної юридичної операції із землею буде неможливо;

друге – подбайте, щоб речові права на земельну ділянку, тобто оренда або власність, були обов’язково внесені до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Оніщук розповіла, що у більшості людей право на землю є лише на паперових носіях. Це відкритий шлях до шахрая, який може підробити документи й звернутися, наприклад, до нотаріуса з підробкою. Крім того, коли немає відцифрованих даних у реєстрі, ніхто не знає, хто власник, окрім того органу, який видавав документ, в архіві якого зберігається другий примірник.

Як відцифрувати документи

Про відцифровку можна подбати і до 1 липня, і після – через звернення до нотаріуса, державного чи приватного, або до державного реєстратора.

«Тому підніміть ваші документи, зверніться до нотаріуса або до державного реєстратора і подбайте про внесення даних до реєстру. Ваш документ буде відсканований у державний реєстр і в кольоровій копії буде там зберігатися», – пояснила заступниця міністра.

Що робити, якщо ділянка не у власності

Оніщук нагадала про поняття «рейдерства», яке не внесено в законодавство, але існує в народі. Його може бути два види:

реєстраційне рейдерство, коли здійснена незаконна реєстраційна дія державним реєстратором. Тоді людині треба звертатись зі скаргою на дії державних реєстраторів до Міністерства юстиції, до Офісу протидії рейдерству;

на підставі підробки документів, то варто звертатися до Національної поліції. Це шахрайство, це вже кримінальна справа, яка має бути розслідувана. Наразі Міністерство юстиції не має повноважень реагувати на такі порушення.

Оніщук зазначила, що також складніша ситуація у реєстрі нерухомості, оскільки об’єктів нерухомості більше, ніж бізнесу. І наразі є проблема із накопиченням карантинних скарг.

«Підробка документів трапляється лише тоді, коли громадяни не подбали про оцифровку прав. Тому насправді дуже просто самому себе захистити для того, щоб потім не звертатися ні до Офісу протидії рейдерству, ні до Національної поліції. Дотримання правил майнової гігієни – це, дійсно, внесок кожного українця в майбутнє власності в України», – наголосила заступниця міністра.

Раніше Мін'юст пояснив, що загрожує власникам землі у 2021 році зі старими державними актами на землю.

Також у режимі безоплатної приватизації за двадцять років було виведено з державної в приватну власність більше ніж 5 млн гектарів землі. Фактично вкрали територію Словаччини на території України. Міністр аграрної політики Роман Лещенко в інтерв’ю «Лівому берегу» розповів, яким чином найкращі землі були відчужені та як покарають махінаторів.

Нагадаємо, учора, 24 травня президент Володимир Зеленський на Всеукраїнському Форумі «Україна 30. Земля» підписав законопроєкт № 2194, який регулює передачу земель «на місця» громадам. Він має виправити юридичні колізії роботи ринку землі, а також врегулювати реалізацію переважного права орендаря на купівлю та електронні земельні торги.

28 квітня Рада прийняла відповідний проєкт закону в другому читанні. Зазначимо, прийняття закону супроводжувалося у сесійній залі криками «Ганьба». Рада почала його розгляд 16 березня. Нардепи пройшли 3128 поправок до другого читання документа.

До слова, в Україні хочуть скасувати інститут постійного землекористування для всіх категорій осіб, включаючи рядових громадян. Такий інститут передбачає право довічного володіння земельною ділянкою, але забороняє вільно розпоряджатися нею – продавати або здавати в оренду.

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