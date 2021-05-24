Зеленський підписав головний земельний закон. Про що йдеться

Зеленський підписав законопроєкт №2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність

Зеленський підписав законопроєкт №2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність

Основна мета законопроєкту – передача земель у комунальну власність сільських, селищних, міських рад

Президент Володимир Зеленський 24 травня на Всеукраїнському Форумі «Україна 30. Земля» підписав законопроєкт № 2194, який регулює передачу земель «на місця» громадам. Він має виправити юридичні колізії роботи ринку землі, а також врегулювати реалізацію переважного права орендаря на купівлю та електронні земельні торги.

Як повідомляє Мінагрополітики, серед основних нововведень законопроєкту:

передача земель у комунальну власність сільських, селищних, міських рад;

скасування зайвих дозволів та дублювання процедур перевірки документації із землеустрою;

запровадження незалежного контролю документації із землеустрою через громадську експертизу/рецензування;

надання відомостей документації із землеустрою статусу публічних, відкритих та загальнодоступних даних;

інтеграція та уніфікація землевпорядної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

запровадження страхування професійної відповідальності виконавців робіт із землеустрою як альтернативи державному контролю;

зменшення вартості робіт та тривалості часу, що витрачається на виконання процедур, пов’язаних з проведенням землеустрою;

зменшення ризиків хабарництва та корупції.

28 квітня Рада прийняла відповідний проєкт закону в другому читанні. Зазначимо, прийняття закону супроводжувалося у сесійній залі криками «Ганьба». Рада почала його розгляд 16 березня. Нардепи пройшли 3128 поправок до другого читання документа.

Так, на початку грудня 2020 року парламент відправив цей закон на повторне друге читання у профільний комітет. У середині листопада минулого року Рада прийняла цей закон за основу.

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко переконана, що законопроєкт № 2194 продовжує стратегію щодо розпродажу землі іноземцям і ставить крапку на українському фермерстві.

«Із 1991 по 1997 рік фермерам безкоштовно віддавали по 50 гектарів землі, і на цьому тримається наше фермерство. Цим законопроєктом у фермерів будуть забирати землі, якщо вони не знайдуть гроші, щоби за неї заплатити. По суті, цей закон нищить українську незалежність, суверенітет і позбавляє українців права на життя», – розповіла Тимошенко.

Також Верховна Рада схвалила ще один законопроєкт для завершення земельної реформи – №2195. Він дозволяє продаж землі через інтернет на електронних аукціонах.

Нагадаємо, в Україні хочуть скасувати інститут постійного землекористування для всіх категорій осіб, включаючи рядових громадян. Такий інститут передбачає право довічного володіння земельною ділянкою, але забороняє вільно розпоряджатися нею – продавати або здавати в оренду.