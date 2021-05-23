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    В Україні дорожчає оренда сільськогосподарських земель – скільки додав у ціні гектар ріллі

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    Збільшення розміру орендної плати за землі сільгосппризначення у 2020 році спостерігалося на всій території України - В Україні дорожчає оренда сільськогосподарських земель – скільки додав у ціні гектар ріллі
    Збільшення розміру орендної плати за землі сільгосппризначення у 2020 році спостерігалося на всій території України
    Фото: agropolit.com

    На сьогодні найбільший розмір орендної плати у гривневому еквіваленті – у центральних областях України

    Вартість оренди сільськогосподарських земель в Україні зросла в середньому на 6,5% у 2020 році та склала 3378 грн за гектар. Про це йдеться в повідомленні асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

    Так, у деяких областях середній розмір річної орендної плати становить понад 15% нормативної грошової оцінки земель (НГО). Це свідчить про досить високу конкуренцію за права використання землі, яка, швидше за все, залишиться і надалі високою після запуску ринку сільськогосподарських земель.

    За словами експерта із земельних питань УКАБ Елліни Юрченко, збільшення розміру орендної плати за землі сільгосппризначення у 2020 році спостерігалося на всій території України.

    «Така тенденція підвищення орендної плати є останні кілька років. Спочатку конкуренція між аграріями змушувала збільшувати відсоток орендної плати в договорах. Наступний поштовх для зростання орендної плати був у 2018 році. Тоді було проведено Всеукраїнську нормативну грошову оцінку сільськогосподарських земель, хоча в деяких регіонах вона в результаті перерахунку дещо знизилася… Подальше збільшення орендної плати за землю у 2020 році пояснюється активним проведенням земельної реформи та очікуваним відкриттям ринку землі», – повідомила Юрченко.

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    На сьогодні найбільший розмір орендної плати у гривневому еквіваленті – у центральних областях України.

    Зокрема, середня вартість оренди гектара сільгоспземлі в Київській області становить 4999 грн, у Тернопільській та Хмельницькій – 4682 грн, Черкаській – 4520 грн.

    А ось найбільше зростання у відсотковому співвідношення орендної плати у 2020 році у порівнянні до 2019 року відбулося у Чернігівській області – на 19%.

    Найдешевша орендована земля у Волинській області – 2173 грн, при цьому у порівнянні з 2019 роком вартість оренди зросла на 11,5% у 2020 році.

    Також найдешевша оренда в південних і східних областях: у Донецькій – в середньому 2192 грн за гектар, Херсонській – 2250 грн.

    В Одесі за оренду гектара сільгоспземлі в середньому просять 2587 грн.

    Нижчий розмір орендної плати у південних та східних областях пояснюється меншою продуктивністю земель через більш посушливий клімат.

    Нагадаємо, днями народні обранці розблокували підписання законопроєкту №2194. Цей закон дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Документ необхідний для завершення земельної реформи в Україні.

    Напередодні Верховна Рада схвалила ще один законопроєкт для завершення земельної реформи – №2195. Він дозволяє продаж землі через інтернет на електронних аукціонах.

    Нагадаємо, в Україні хочуть скасувати інститут постійного землекористування для всіх категорій осіб, включаючи рядових громадян. Такий інститут передбачає право довічного володіння земельною ділянкою, але забороняє вільно розпоряджатися нею – продавати або здавати в оренду.

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    Теги: реформа клімат земля ринок закон Україна
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    В Україні дорожчає оренда сільськогосподарських земель – скільки додав у ціні гектар ріллі