В Україні дорожчає оренда сільськогосподарських земель – скільки додав у ціні гектар ріллі

Збільшення розміру орендної плати за землі сільгосппризначення у 2020 році спостерігалося на всій території України

На сьогодні найбільший розмір орендної плати у гривневому еквіваленті – у центральних областях України

Вартість оренди сільськогосподарських земель в Україні зросла в середньому на 6,5% у 2020 році та склала 3378 грн за гектар. Про це йдеться в повідомленні асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

Так, у деяких областях середній розмір річної орендної плати становить понад 15% нормативної грошової оцінки земель (НГО). Це свідчить про досить високу конкуренцію за права використання землі, яка, швидше за все, залишиться і надалі високою після запуску ринку сільськогосподарських земель.

За словами експерта із земельних питань УКАБ Елліни Юрченко, збільшення розміру орендної плати за землі сільгосппризначення у 2020 році спостерігалося на всій території України.

«Така тенденція підвищення орендної плати є останні кілька років. Спочатку конкуренція між аграріями змушувала збільшувати відсоток орендної плати в договорах. Наступний поштовх для зростання орендної плати був у 2018 році. Тоді було проведено Всеукраїнську нормативну грошову оцінку сільськогосподарських земель, хоча в деяких регіонах вона в результаті перерахунку дещо знизилася… Подальше збільшення орендної плати за землю у 2020 році пояснюється активним проведенням земельної реформи та очікуваним відкриттям ринку землі», – повідомила Юрченко.

На сьогодні найбільший розмір орендної плати у гривневому еквіваленті – у центральних областях України.

Зокрема, середня вартість оренди гектара сільгоспземлі в Київській області становить 4999 грн, у Тернопільській та Хмельницькій – 4682 грн, Черкаській – 4520 грн.

А ось найбільше зростання у відсотковому співвідношення орендної плати у 2020 році у порівнянні до 2019 року відбулося у Чернігівській області – на 19%.

Найдешевша орендована земля у Волинській області – 2173 грн, при цьому у порівнянні з 2019 роком вартість оренди зросла на 11,5% у 2020 році.

Також найдешевша оренда в південних і східних областях: у Донецькій – в середньому 2192 грн за гектар, Херсонській – 2250 грн.

В Одесі за оренду гектара сільгоспземлі в середньому просять 2587 грн.

Нижчий розмір орендної плати у південних та східних областях пояснюється меншою продуктивністю земель через більш посушливий клімат.

Нагадаємо, днями народні обранці розблокували підписання законопроєкту №2194. Цей закон дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Документ необхідний для завершення земельної реформи в Україні.

Напередодні Верховна Рада схвалила ще один законопроєкт для завершення земельної реформи – №2195. Він дозволяє продаж землі через інтернет на електронних аукціонах.

Нагадаємо, в Україні хочуть скасувати інститут постійного землекористування для всіх категорій осіб, включаючи рядових громадян. Такий інститут передбачає право довічного володіння земельною ділянкою, але забороняє вільно розпоряджатися нею – продавати або здавати в оренду.