Німецькі архітектори передали Україні права на проєкт Музею Революції Гідності

поєднає в собі комеморативний і просвітницький простір

Музей поєднає в собі комеморативний і просвітницький простір

Музей Революції Гідності став на крок ближче до будівництва

Німецьке архітектурне бюро «Kleihues + Kleihues» передало Україні майнові авторські права на проєкт Музею Революції Гідності. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Фактично, безкоштовна передача проекту дозволить розпочати проектно-будівельні роботи. Відповідно до концепту музею, він поєднає в собі комеморативний і просвітницький простір», – написав він.

Наступний крок – підготовка проєктно-кошторисної документації та тендер на визначення генерального проєктувальника.

Ознайомитись із концепцією Музею Революції Гідності можна у презентації за посиланням: https://cloud.mkip.gov.ua/s/2KjRB4wBJQ97XTi

Нагадаємо, у квітні цього року на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві розпочався демонтаж тимчасової конструкції Виставково-освітнього простору «М3: Майдан. Меморіал. Музей», відому як «Куб». «Куб» був урочисто відкритий у листопаді 2019 року. Він розташований на місці, де невдовзі розпочнеться будівництво Музею Майдану.