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    Німецькі архітектори передали Україні права на проєкт Музею Революції Гідності

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    Музей&nbsp;поєднає в собі комеморативний і просвітницький простір - Німецькі архітектори передали Україні права на проєкт Музею Революції Гідності
    Музей поєднає в собі комеморативний і просвітницький простір
    Фото з відкритих джерел

    Музей Революції Гідності став на крок ближче до будівництва

    Німецьке архітектурне бюро «Kleihues + Kleihues» передало Україні майнові авторські права на проєкт Музею Революції Гідності. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

    «Фактично, безкоштовна передача проекту дозволить розпочати проектно-будівельні роботи. Відповідно до концепту музею, він поєднає в собі комеморативний і просвітницький простір», – написав він.

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    Німецькі архітектори передали Україні права на проєкт Музею Революції Гідності
    Німецькі архітектори передали Україні права на проєкт Музею Революції Гідності

    Наступний крок – підготовка проєктно-кошторисної документації та тендер на визначення генерального проєктувальника.

    Ознайомитись із концепцією Музею Революції Гідності можна у презентації за посиланням: https://cloud.mkip.gov.ua/s/2KjRB4wBJQ97XTi

    Нагадаємо, у квітні цього року на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві розпочався демонтаж тимчасової конструкції Виставково-освітнього простору «М3: Майдан. Меморіал. Музей», відому як «Куб». «Куб» був урочисто відкритий у листопаді 2019 року. Він розташований на місці, де невдовзі розпочнеться будівництво Музею Майдану.

    Теги: Київ Революція Гідності будівництво музей Олександр Ткаченко
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    Німецькі архітектори передали Україні права на проєкт Музею Революції Гідності