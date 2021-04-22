На Алеї Героїв Небесної сотні в Києві демонтують «Куб» (фото)

«Куб» був відкритий у листопаді 2019 року

На місці «Куба» невдовзі розпочнеться будівництво Музею Майдану

Цього тижня на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві буде демонтовано тимчасову конструкцію Виставково-освітнього простору «М3: Майдан. Меморіал. Музей», відому як «Куб». Про це повідомляє Національний музей Революції Гідності.

«Куб» був урочисто відкритий у листопаді 2019 року за участі громадськості, родин Героїв Небесної сотні, президента та урядовців.

«У теплу пору року після пом’якшення карантинних обмежень він став ідеальним простором для проведення камерних заходів під відкритим небом. Його відвідало понад 4 тис. осіб, зокрема чимало іноземців. Відбулася низка заходів: вечори поезії, дискусії, зустрічі-спогади про Майдан та війну», – розповіли в Національному музеї Революції Гідності.

Виставкою, що всередині «Куба», проведено 68 екскурсій. «Виставка, розташована на чотирьох поверхах спіральних галерей, розкривала ключові теми, які має висвітлювати майбутній Музей: історія українських Майданів, світовий контекст подій, далі, найбільша частина виставки – про Революцію Гідності, Небесну сотню. Останній поверх, з якого можна було побачити ландшафт усієї алеї Героїв Небесної сотні, присвячений майбутньому, тому, як ми зберігатимемо цю пам’ять – там відвідувачі могли оглянути проєкти Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної сотні», – зазначили в музеї.

Кілька фактів про «Куб»:

Розташований на місці, де невдовзі розпочнеться будівництво Музею Майдану. З появою Куба ця територія вперше почала слугувати за призначенням, нехай у символічному обсязі і за символічною тимчасовою конструкцією – для виставок і освітніх заходів.

Назва «М3: Майдан. Меморіал. Музей» мала одразу кілька взаємодоповнюючих трактувань. Три «М» – це три ключових напрямки діяльності нашої інституції: музейно-меморіальний простір, що зберігає, досліджує та презентує для українців та світу тему Майдану. Але також М3 – це перетворення площі, території (метрів квадратних), у простір, середовище (метри кубічні), здатне вміщувати у собі людей, ідеї, пам'ять та змісти. Ну і найочевидніше: назва простору чітко вказувала на форму його конструкції – куб.

Фасад «Кубу» двічі змінювався. На час експонування в інтер’єрі простору виставки дитячих малюнків «Барви свободи. Майдан, мальований дітьми» зовнішні стіни також були оздоблені кольоровими малюнками. А 20 лютого 2021 року до Дня Героїв Небесної сотні на фасаді з’явився монументальний графічний твір «Архистратиг Михаїл» художника Олександра Ком’яхова. Митець створив його у 2014 році. Архистратиг – збірний образ Небесної Сотні.

«Куб» номінували на Премію Європейського Союзу в галузі сучасної архітектури – нагороду Міс ван дер Рое. Кандидатів на премію висуває широка група незалежних експертів з усієї Європи, а також від асоціацій архітекторів, які входять до Європейської ради архітекторів та інших європейських національних асоціацій архітекторів. Тож присутність серед номінантів – вже почесно і промовисто.

«Готуємо для вас щось новеньке», – повідомив Національний музей Революції Гідності.