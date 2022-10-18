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Обстріл Києва: прокуратура повідомила про жертви

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обстріл Києва: прокуратура повідомила про жертви
фото з соцмереж

Через ракетні обстріли рашистів у столиці загинули двоє людей, ще одну поранено

Внаслідок ранкової атаки на Київщину загинули щонайменше двоє людей. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що 18 жовтня 2022 року збройні сили РФ, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили ракетний обстріл об’єкту енергозабезпечення на Лівому березі столиці. За попередніми даними, двоє людей загинуло, ще одну поранено.

Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється. На місці події працюють працівники ДСНС, прокурори, слідчі та експерти, які фіксують черговий злочин РФ.

«Київська міська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці під час повітряної тривоги жителі столиці почули гучні вибухи. Згодом у небо почав підніматись дим. Згодом заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про влучання ракети. За попередньою інформацією, йдеться про три прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста. 

Внаслідок обстрілу у Києві наразі частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці. В деяких будинках можливе пониження тиску в водопровідній мережі, зміна кольору та прозорості води. Триває ліквідація надзвичайної ситуації. На місцях працюють аварійно-рятувальні служби. Влада просить киян максимально економити електроенергію. 

Обстріл Києва: прокуратура повідомила про жертви фото 1

Також відомо, що через обстріл РФ був пошкоджений критичний об’єкт інфраструктури в Києві, через що є перебої в електропостачанні мешканців Броварського та Вишгородського районів Київщини. 

Теги: росія окупанти Київ війна Україна

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