Атака на Харків: з’явилися перші подробиці

Постраждалих внаслідок ракетного обстрілу Харкова немає

Сьогодні близько 8:30 російські загарбники запустили по Харкову з російського Бєлгорода вісім ракет. Попередньо, постраждалих немає. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«Інформація уточнюється, профільні служби проводять обстеження, зокрема в Новобаварському, Основ'янському та Слобідському районах», – йдеться в повідомленні.

Протягом минулої доби російські окупанти з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювали розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з РФ населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано чоловіка 64-х років. Також вчора в Куп'янському та Чугуївському районах до медиків звернулися двоє чоловіків 74-х та 67-ми років, які отримали поранення раніше.

Раніше повідомлялося, що жителі Харкова під час повітряної тривоги почули гучні вибухи.

Нагадаємо, що рашисти атакували Кривий Ріг. Крім того, окупанти обстріляли ракетами Харків. Також ворог влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури у Дніпрі. Рашистськими ракетами також атаковано Київ.

Нагадаємо, триває 237-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.