Обстріл житлового будинку в Києві: з-під завалів дістали ще одне тіло

Сьогодні з під-завалів будинку у Києві дістали тіло літньої жінки

Рашисти атакували житловий будинок у столиці дронами-камікадзе 17 жовтня

Кількість жертв внаслідок обстрілу рашистами житлового будинку у Києві зросла до п’яти. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Мір столиці поінформував, що з-під завалів дістали тіло ще однієї жертви – літньої жінки.

«Із-під завалів будинку в центрі столиці, в який вчора вранці влучив російський дрон-камікадзе, дістали тіло ще однієї загиблої мешканки – літньої жінки. Це вже п’ята жертва варварської атаки Росії на столицю 17 жовтня», – зазначив Кличко.

Міський голова Києва додав, що наразі пошуково-рятувальні роботи в будинку тривають. Працюють рятувальники, інші служби. Розбирають завали та вивозять будівельне сміття.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи. Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку.

Додамо, що сьогодні, 18 жовтня, вранці під час повітряної тривоги жителі столиці почули гучні вибухи. Згодом заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про влучання ракети. За попередньою інформацією, йдеться про три прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста.

Згодом СБУ підтвердила, що Росія завдала удару по ТЕЦ у одному зі спальних районів Києва.