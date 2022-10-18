Головна Київ Новини
search button user button menu button

Обстріл житлового будинку в Києві: з-під завалів дістали ще одне тіло

Надія Клочко
glavcom.ua
Обстріл житлового будинку в Києві: з-під завалів дістали ще одне тіло
Сьогодні з під-завалів будинку у Києві дістали тіло літньої жінки
фото з відкритих джерел

Рашисти атакували житловий будинок у столиці дронами-камікадзе 17 жовтня

Кількість жертв внаслідок обстрілу рашистами житлового будинку у Києві зросла до п’яти. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Мір столиці поінформував, що з-під завалів дістали тіло ще однієї жертви – літньої жінки.

«Із-під завалів будинку в центрі столиці, в який вчора вранці влучив російський дрон-камікадзе, дістали тіло ще однієї загиблої мешканки – літньої жінки. Це вже п’ята жертва варварської атаки Росії на столицю 17 жовтня», – зазначив Кличко.

Міський голова Києва додав, що наразі пошуково-рятувальні роботи в будинку тривають. Працюють рятувальники, інші служби. Розбирають завали та вивозять будівельне сміття.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи. Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку

Додамо, що сьогодні, 18 жовтня, вранці під час повітряної тривоги жителі столиці почули гучні вибухи. Згодом заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про влучання ракети. За попередньою інформацією, йдеться про три прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста. 

Згодом СБУ підтвердила, що Росія завдала удару по ТЕЦ у одному зі спальних районів Києва. 

Читайте також: Пережив Першу і Другу світові війни. Історія будинку на Жилянській, який зруйнували рашисти
Теги: війна Київ Віталій Кличко обстріл

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удар по житловому будинку в Києві: Зеленський показав жахливі наслідки (відео)
Удар по житловому будинку в Києві: Зеленський показав жахливі наслідки (відео)
Вчора, 10:25
Наслідки рашистської атаки на Київ
Удар по житловому будинку в Києві: вже відомо про трьох загиблих
Вчора, 12:57
Будинок має архітектурну та історичну цінність
Атака дронів: росіяни пошкодили 120-річний будинок історичної забудови Києва
Вчора, 15:01

Новини

Обстріл житлового будинку в Києві: з-під завалів дістали ще одне тіло
Обстріл житлового будинку в Києві: з-під завалів дістали ще одне тіло
Обстріл ТЕЦ у Києві. СБУ розпочала провадження
Обстріл ТЕЦ у Києві. СБУ розпочала провадження
У столиці надзвичайна ситуація: влада звернулась до киян
У столиці надзвичайна ситуація: влада звернулась до киян
У столиці тимчасово змінений графік руху транспорту (список) 
У столиці тимчасово змінений графік руху транспорту (список) 
Внаслідок ранкової атаки без світла залишились два райони Київщини
Внаслідок ранкової атаки без світла залишились два райони Київщини
Обстріл Києва: Кличко підтвердив влучання по об'єкту критичної інфраструктури
Обстріл Києва: Кличко підтвердив влучання по об'єкту критичної інфраструктури

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Путін наказав захопити українське місто до кінця жовтня
217K
Спецслужби Німеччини заявили, що Путін готовий застосувати ядерну зброю – Spiegel
106K
Банкова придумала, як помститися Путіну за обстріли інфраструктури України
95K
Урок гідності для кожного. Як українка підняла на вуха посольство Ірану 
91K
Головне за ніч: плани Путіна на Бахмут та надзвичайний стан у Росії
86K
Ще одна країна, де з'являється «маленький Путін»

Новини

За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:04
Атака дронів на Україну. ISW назвав мету Росії
Сьогодні, 06:33
Італія надала Україні новий пакет військової допомоги
Сьогодні, 00:45
За добу ЗСУ відбили дев’ять ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Вчора, 07:11
ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
15 жовтня, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
14 жовтня, 21:00

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту