Ракетна атака на Дніпро: влада повідомила про наслідки

Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа і серйозні руйнування

Російські загарбники вдарили двома ракетами по об’єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі. Виникла пожежа і серйозні руйнування. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«Без електрики лишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки. Знеструмлена одна з насосних станцій «Дніпроводоканалу», – йдеться в повідомленні.

Також відомо про перебої з водопостачанням на лівому березі міста.

«Всі служби стануть до роботи тільки-но мине небезпека нових атак. Будь ласка. Нам допоможе лише економне споживання. Заощаджуємо електрику всюди, де можливо. Зараз це надважливо», – зазначив Резніченко.

Також заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко звернувся до жителів Дніпра з попередженням про можливу відсутність води.

«До уваги жителів Дніпра. У зв‘язку з обстрілами міста – в деяких районах може бути відсутнє електро та водопостачання. Відповідні служби вже працюють над відновленням», – зазначив політик.

Масштабна повітряна тривога триває.

Раніше повідомлялося, що ворог влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури у Дніпрі.

Нагадаємо, що рашисти атакували Кривий Ріг. Крім того, окупанти обстріляли ракетами Харків.

Нагадаємо, триває 237-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.