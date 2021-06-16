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    Обвал балконів у Києві. Експерти пояснили, хто за це має відповідати

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    Обвалилас велика й важка навісна конструкція балкону в будинку на вул. Вербицького - Обвал балконів у Києві. Експерти пояснили, хто за це має відповідати
    Обвалилас велика й важка навісна конструкція балкону в будинку на вул. Вербицького
    Фото: КМДА

    Комунальні служби Києва в нинішньому складі не здатні встигати дбати про стан усіх будинків

    Проблеми з обвалом балконів чи їх конструкцій у Києві найпростіше всього допоможе вирішити створення ОСББ. Про це в ефірі програми «Київ. NewsRoom» на телеканалі «Київ» розповіла Анна Даниленко, членкиня ради з урбаністики Києва.

    За її словами, випадки обвалу балконів чи їх конструкцій у Києві трапляються саме зі старими будівлями. «У нас є велика кількість старих будинків, і коли вони будувалися в радянські часи, то якість матеріалів була не завжди досить високою. Балкони могли неправильно будуватися, бути неправильно заскленими і про них могли не дбати – туди може потрапляти вода, яка руйнує бетон та металеві конструкції, на котрих кріпиться балкон», – роз’яснила Даниленко.

    Хто за це відповідає – залежить від того, кому належить будинок: чи ЖЕКу, чи ОСББ.

    «І тут, дійсно, дещо незрозуміла ситуація, тому що, з однієї сторони, це відповідальність мешканців (бо це їх власність. – Ред.), з іншого боку – відповідальність відповідних комунальних служб, департаменту ЖКГ, котрий має за цим слідкувати», – каже урбаністка.

    За словами Даниленко, встановити відповідальних можна після того, як буде визначена форма власності – чи це пам’ятка архітектури, чи це приватна власність. Перевірка в цьому випадку – доволі складний процес.

    «Дуже часто балкони починають добудовувати, змінювати їх функціональне значення і взагалі несучу конструкцію, яка має все це витримувати», – говорить урбаністка.

    У багатьох європейських містах є позитивні приклади впорядкування подібних проблем. Наприклад, це можуть бути місцеві програми реновації старих будинків, які при цьому повинен зберегти свій зовнішній вигляд і задум архітектора. «Такі програми є в Берліні, в латвійських містах», – зазначила Даниленко.

    На її думку, комунальні служби Києва в нинішньому складі не здатні встигати дбати про все, тож основний шлях вирішення проблеми вона бачить у відповідальності самих мешканців, зокрема – в утворенні ОСББ.

    Нагадаємо, 10 червня на вулиці Вербицького на шостому поверсі дев’ятиповерхівки обвалився дах балкона. Згодом стало відомо, що обвалилась прибудована до балкону конструкція, на якій власник облаштував город.

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    Обвал балконів у Києві. Експерти пояснили, хто за це має відповідати
    Обвал балконів у Києві. Експерти пояснили, хто за це має відповідати
    Обвал балконів у Києві. Експерти пояснили, хто за це має відповідати
    Обвал балконів у Києві. Експерти пояснили, хто за це має відповідати
    Обвал балконів у Києві. Експерти пояснили, хто за це має відповідати
    Обвал балконів у Києві. Експерти пояснили, хто за це має відповідати
    Обвал балконів у Києві. Експерти пояснили, хто за це має відповідати
    Обвал балконів у Києві. Експерти пояснили, хто за це має відповідати

    29 травня у старому житловому будинку на вулиці Пушкінській, 9 в центральній частині Києва обвалилася частина балкона.

    Наприкінці квітня обвал балконів одразу на декількох поверхах стався в девʼятиповерховому будинку в столичному мікрорайоні Татарка.

    Раніше повідомлялося, що в центрі Києва продовжує руйнуватися історична пам'ятка – садиба Мурашка. Зокрема, у будівлі відвалився балкон п'ятого поверху.

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    Теги: Київ благоустрій будинок
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    Обвал балконів у Києві. Експерти пояснили, хто за це має відповідати