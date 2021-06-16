Обвал балконів у Києві. Експерти пояснили, хто за це має відповідати

Комунальні служби Києва в нинішньому складі не здатні встигати дбати про стан усіх будинків

Проблеми з обвалом балконів чи їх конструкцій у Києві найпростіше всього допоможе вирішити створення ОСББ. Про це в ефірі програми «Київ. NewsRoom» на телеканалі «Київ» розповіла Анна Даниленко, членкиня ради з урбаністики Києва.

За її словами, випадки обвалу балконів чи їх конструкцій у Києві трапляються саме зі старими будівлями. «У нас є велика кількість старих будинків, і коли вони будувалися в радянські часи, то якість матеріалів була не завжди досить високою. Балкони могли неправильно будуватися, бути неправильно заскленими і про них могли не дбати – туди може потрапляти вода, яка руйнує бетон та металеві конструкції, на котрих кріпиться балкон», – роз’яснила Даниленко.

Хто за це відповідає – залежить від того, кому належить будинок: чи ЖЕКу, чи ОСББ.

«І тут, дійсно, дещо незрозуміла ситуація, тому що, з однієї сторони, це відповідальність мешканців (бо це їх власність. – Ред.), з іншого боку – відповідальність відповідних комунальних служб, департаменту ЖКГ, котрий має за цим слідкувати», – каже урбаністка.

За словами Даниленко, встановити відповідальних можна після того, як буде визначена форма власності – чи це пам’ятка архітектури, чи це приватна власність. Перевірка в цьому випадку – доволі складний процес.

«Дуже часто балкони починають добудовувати, змінювати їх функціональне значення і взагалі несучу конструкцію, яка має все це витримувати», – говорить урбаністка.

У багатьох європейських містах є позитивні приклади впорядкування подібних проблем. Наприклад, це можуть бути місцеві програми реновації старих будинків, які при цьому повинен зберегти свій зовнішній вигляд і задум архітектора. «Такі програми є в Берліні, в латвійських містах», – зазначила Даниленко.

На її думку, комунальні служби Києва в нинішньому складі не здатні встигати дбати про все, тож основний шлях вирішення проблеми вона бачить у відповідальності самих мешканців, зокрема – в утворенні ОСББ.

Нагадаємо, 10 червня на вулиці Вербицького на шостому поверсі дев’ятиповерхівки обвалився дах балкона. Згодом стало відомо, що обвалилась прибудована до балкону конструкція, на якій власник облаштував город.

29 травня у старому житловому будинку на вулиці Пушкінській, 9 в центральній частині Києва обвалилася частина балкона.

Наприкінці квітня обвал балконів одразу на декількох поверхах стався в девʼятиповерховому будинку в столичному мікрорайоні Татарка.

Раніше повідомлялося, що в центрі Києва продовжує руйнуватися історична пам'ятка – садиба Мурашка. Зокрема, у будівлі відвалився балкон п'ятого поверху.