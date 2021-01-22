У центрі Києва сміттєвоз потрощив сім автомобілів (фото)
Нерозчищена від снігу дорога стала причиною масштабної ДТП в Києві
Сьогодні, 22 січня, вранці на вул. Лук’янівській, 79 у Шевченківському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
Так, на виїзді з вулиці Трудової на Лук’янівську сміттєвоз почав сповзати вниз і протаранив автомобілі, припарковані на узбіччі.
Загалом постраждали сім автомобілів.
Водій сміттєвоза викликав на місце ДТП представника своєї організації.
Власники пошкоджених автомобілів також викликали поліцію.
Слід зазначити, що дорога в тому місці не розчищена від снігу і не оброблена протиожеледними засобами.
Як повідомили «Главкому» мешканці будинку на вул. Трудова, 7-А, нещодавно вони звернулися до Київської міської держадміністрації із запитом, до компетенції якої організації належить зимове та літнє утримання проїзної та прохідної частини спуску від вул. Лукянівської, 79 до вул. Трудової, 7-А. У КМДА пояснили, що ця ділянка перебуває на балансі комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району міста Києва».