Очищення Києва від реклами: за серпень демонтовано понад 1200 засобів



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725 незаконних рекламних засобів демонтували власники

Протягом серпня у Києві було демонтовано 1267 незаконних рекламних засобів (РЗ), серед яких 725 демонтували власники.

Так, було демонтовано наступні типи РЗ у кількості: банер – 246; вивіска – 408; електронне табло – 18; конструкції на даху – 9; лайтпостер, що стоїть окремо – 65; прапор, прапорець – 12; тимчасова виносна спеціальна конструкція – 91; транспарант-перетяжка над вулицею – 1; транспорт – 40; тумба, що стоїть окремо – 23; холдер – 116; щит на фасаді – 11; щит, що стоїть окремо – 40. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Нагадаємо, у липні було демонтовано 1067 незаконних рекламних засобів (РЗ), серед яких 753 одиниці демонтовано власниками.

Нові Правила розміщення рекламних засобів у Києві (стосуються всіх типів реклами, у тому числі й фасадної) уточнюють дозволені та заборонені формати конструкцій і їхні розміри (наприклад, під табу потрапили такі типи РЗ як перетяжки над дорогами). Кількість нульових зон, де реклама заборонена зовсім, теж збільшена.

Особлива увага приділена безпеці пішоходів і водіїв – рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у місцях концентрації ДТП тощо.

Окрім того, згідно з документом, у розміщенні рекламних конструкцій має використовуватись радіальний підхід із відстанями від 40 до 150 метрів залежно від їхнього розміру: між найменшими форматами (сіті-лайтами) від 40 метрів і до 150 метрів між великими форматами (біл-бордами).

Серед іншого, збільшено кількість нульових зон, де взагалі розміщення будь-яких РЗ заборонено.

Завдяки впровадженню і реалізації Схеми розміщення наземних рекламних засобів (стосуються виключно наземної реклами), кількість наземних рекламних засобів зменшиться до 4390 одиниць на всю територію Києва, при тому, що наразі у місті понад 7000 наземних конструкцій.

Як повідомлялося, нещодавно на Набережному шосе у Києві прибрали 247 рекламних засобів.

А з вулиці Сагайдачного у Києві прибрали 183 рекламних засоби.