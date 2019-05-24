Один із центральних бульварів Києва очистили від реклами (фото)



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Бульвар Дружби народів після демонтажу рекламних засобів

На бульварі Дружби народів залишилося всього 32 рекламних конструкції

На бульварі Дружби народів у Києві демонтовано 196 наземних рекламних засобів із 228. Про це повідомив начальник Управління з питань реклами Київської міської держадміністрації Олександр Смирнов.

«Бульвар Дружби народів – одна з ключових автострад столиці. Останнім часом за сприяння міського голови тут відбулося багато змін: мешканці отримали нове LED-освітлення, відремонтовано пішохідні доріжки та проведено капітальний ремонт проїжджої частини. Отже, черга за нами! Сьогодні (23 травня. – Ред.) завершили впорядкування рекламних засобів на цій вулиці – із 228 наземних рекламних конструкцій тут лишилося всього 32», – зазначив Смирнов.

Нагадаємо, упродовж 2018 року у Києві було демонтовано 16 805 рекламних конструкцій.

Протягом квітня у Києві демонтовано 1161 незаконний рекламний засіб (РЗ), серед яких 720 одиниць демонтували їхні власники.

Реформа у сфері розміщення реклами впроваджується завдяки прийнятим Правилам розміщення рекламних засобів у Києві. Правила розміщення рекламних засобів засновані на п’яти принципах: безпека, комфорт, естетичність, законність і доступність.

Окрім того, аби унеможливити розміщення наземних РЗ у хаотичному порядку, визначені конкретні місця – крапки для їхнього монтажу, заборонено низку типів РЗ на кшталт перетяжок-транспарантів, холдерів, штендерів тощо.

Правила уточнюють дозволені та заборонені формати конструкцій та їхні розміри. Велика увага приділена безпеці пішоходів і водіїв – рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у місцях концентрації ДТП. У розміщенні рекламних конструкцій має використовуватись радіальний підхід із відстанями від 40 до 150 метрів залежно від їхнього розміру: між найменшими (сіті-лайтами) від 40 метрів і до 150 метрів між великими (білбордами).