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    Новини

    Вулицю Жилянську наполовину очистили від реклами (фото)

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    Жилянська без реклами - Вулицю Жилянську наполовину очистили від реклами (фото)
    Жилянська без реклами
    Фото: Олександр Смирнов, Facebook

    На вулиці лишилося 47 рекламних конструкцій

    На вулиці Жилянській у центрі Києва прибрали більше половини рекламних конструкцій. Про це повідомив начальник управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов на своїй сторінці у Facebook.

    Він зазначив, що раніше на цій вулиці налічувалося 112 одиниць рекламних конструкцій, з яких наразі залишилося 47.

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    «Чи пам’ятаєте ви, як ця вулиця донедавна виглядала? Часто й густо усіяна рекламними конструкціями, кількість яких становила 112 од. (53 щити та 59 сіті-лайтів) загальною площею 1929 кв. м! А наразі їх 47 - це 2 щити, 2 скроли та 43 сіті-лайти (площею 215,4 кв. м)», - повідомив Смирнов.

    Він додав, що два старих щити досі залишаються, оскільки недобросовісні підприємці «постійно намагаються доказати через суди свою особливу правоту та створити з Києва «рекламний шанхай».

    Смирнов запевнив, що їм це не вдасться, і незабаром на вулицях Києва буде наведено лад із зовнішньою рекламою.

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    Вулицю Жилянську наполовину очистили від реклами (фото)
    Вулицю Жилянську наполовину очистили від реклами (фото)
    Вулицю Жилянську наполовину очистили від реклами (фото)
    Вулицю Жилянську наполовину очистили від реклами (фото)
    Вулицю Жилянську наполовину очистили від реклами (фото)
    Вулицю Жилянську наполовину очистили від реклами (фото)
    Вулицю Жилянську наполовину очистили від реклами (фото)
    Вулицю Жилянську наполовину очистили від реклами (фото)
    Вулицю Жилянську наполовину очистили від реклами (фото)
    Вулицю Жилянську наполовину очистили від реклами (фото)
    Вулицю Жилянську наполовину очистили від реклами (фото)
    Вулицю Жилянську наполовину очистили від реклами (фото)
    Вулицю Жилянську наполовину очистили від реклами (фото)
    Вулицю Жилянську наполовину очистили від реклами (фото)
    Фото: Олександр Смирнов, Facebook

    Раніше повідомлялося, що на вулиці Саксаганського в центрі Києва замінили 106 старих рекламних щитів на 47 сучасних сітілайтів.

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