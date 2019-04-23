Вулицю Жилянську наполовину очистили від реклами (фото)



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Жилянська без реклами Фото: Олександр Смирнов, Facebook

На вулиці лишилося 47 рекламних конструкцій

На вулиці Жилянській у центрі Києва прибрали більше половини рекламних конструкцій. Про це повідомив начальник управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що раніше на цій вулиці налічувалося 112 одиниць рекламних конструкцій, з яких наразі залишилося 47.

«Чи пам’ятаєте ви, як ця вулиця донедавна виглядала? Часто й густо усіяна рекламними конструкціями, кількість яких становила 112 од. (53 щити та 59 сіті-лайтів) загальною площею 1929 кв. м! А наразі їх 47 - це 2 щити, 2 скроли та 43 сіті-лайти (площею 215,4 кв. м)», - повідомив Смирнов.

Він додав, що два старих щити досі залишаються, оскільки недобросовісні підприємці «постійно намагаються доказати через суди свою особливу правоту та створити з Києва «рекламний шанхай».

Смирнов запевнив, що їм це не вдасться, і незабаром на вулицях Києва буде наведено лад із зовнішньою рекламою.

Раніше повідомлялося, що на вулиці Саксаганського в центрі Києва замінили 106 старих рекламних щитів на 47 сучасних сітілайтів.