За місяць з вулиць Києва прибрали понад 1100 рекламних конструкцій



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Вулиця Жилянська після очищення від реклами Фото: Олександр Смирнов, Facebook

У квітні в столиці демонтовано 322 банери

Протягом квітня у Києві демонтовано 1161 незаконний рекламний засіб (РЗ), серед яких 720 одиниць демонтували їхні власники. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Так, демонтовано наступні типи РЗ у кількості: банер – 322; вивіска – 270; електронне табло – 8; конструкція на даху – 17; кронштейн – 107; лайтпостер, що стоїть окремо, – 7; лайпостер на фасаді – 1; прапор, прапорець – 6; телевізійний екран на фасаді – 1; тимчасова виносна спеціальна конструкція – 108; тумба, що стоїть окремо, – 49; холдер – 91; щит на фасаді – 12; щит, що стоїть окремо, – 161.

Нагадаємо, що впродовж 2018 року в Києві було демонтовано 16 805 рекламних конструкцій. Протягом березня у столиці демонтовано 1604 незаконні рекламні засоби.

Реформа у сфері розміщення реклами впроваджується завдяки Правилам розміщення рекламних засобів у м. Києві. Правила розміщення рекламних засобів засновані на п’яти принципах: безпека, комфорт, естетичність, законність і доступність.

Окрім того, аби унеможливити розміщення наземних РЗ у хаотичному порядку, визначені конкретні місця – крапки для їхнього монтажу, заборонено низку типів РЗ на кшталт перетяжок-транспарантів, холдерів, штендерів тощо.

Правила уточнюють дозволені та заборонені формати конструкцій і їхні розміри. Велика увага приділена безпеці пішоходів і водіїв – рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у місцях концентрації ДТП. У розміщенні рекламних конструкцій має використовуватись радіальний підхід із відстанями від 40 до 150 метрів залежно від їхнього розміру: між найменшими (сіті-лайтами) від 40 метрів і до 150 метрів між великими (біл-бордами).

Як повідомлялося, зокрема, у квітні на вулиці Жилянській прибрали більше половини рекламних конструкцій.