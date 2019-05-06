Оглядовий майданчик біля Арки дружби народів тимчасово закриють



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Пішохідно-велосипедний міст планують відкрити до Дня Києва

Оглядовий майданчик біля Арки дружби народів буде тимчасово закрито. Про це повідомив генеральний директор Центрального парку культури і відпочинку Києва Артем Сауляк.

Це пов’язано з будівництвом пішохідно-велосипедного мосту.

«Дорогі Кияни та гості столиці. У зв’язку з будівництвом пішохідно-велосипедного мосту та благоустроєм території Арки дружби народів, територію оглядового майданчику буде перекрито до 24 травня. Вибачте за незручність», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 24 квітня будівельники встановили останній прогін пішохідно-велосипедного мосту, який з'єднає Хрещатий парк та Володимирську гірку. Таким чином, міст з’єднав Арку дружби народів і Володимирську гірку.

Зараз на місці будівництва активно працює спеціальна техніка і кран. Роботи тривають майже без перерв.

Мер Києва Віталій Кличко анонсував відкриття у травні пішохідно-велосипедного мосту. «Менше, ніж за місяць ми відкриємо в столиці новий знаковий об‘єкт. Пішохідний міст стане окрасою Києва, привабливим місцем відпочинку для мешканців міста і туристів», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялося, ЮНЕСКО вимагало від Києва не будувати пішохідно-велосипедний міст, який повинен з'єднати Володимирську гірку з аркою Дружби народів.

Столична влада наполягає, що будівельні роботи зі зведення мосту повністю відповідають чинному законодавству.

5 квітня Віталій Кличко зустрівся в Парижі в штаб-квартирі ЮНЕСКО з директором Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Мехтільд Рьослер. Він обговорив з фахівцями ЮНЕСКО будівництво мосту через Володимирський узвіз.