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    Будівництво скандального моста в Києві: Кличко показав, як це було (відео)

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    <div class="alt">Будівництво пішохідно-велосипедного моста</div> <div class="copy"></div> - Будівництво скандального моста в Києві: Кличко показав, як це було (відео)
    Будівництво пішохідно-велосипедного моста
    Фото: Інформатор

    Столична влада планує відкрити пішохідно-велосипедний міст до Дня Києва

    Мер Києва Віталій Кличко анонсував відкриття у травні пішохідно-велосипедного мосту, що з'єднає Хрещатий парк та Володимирську гірку.

    «Менше, ніж за місяць ми відкриємо в столиці новий знаковий об‘єкт. Пішохідний міст стане окрасою Києва, привабливим місцем відпочинку для мешканців міста і туристів», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

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    Кличко повідомив, що зведення мосту активно триває. «Останнім і найважливішим етапом монтажу конструкції мосту стало підняття його центральної частини (довжиною 63 метри і вагою 125 тонн). Піднімали її і встановлювали три доби!» - розповів він.

    Мер продемонстрував коротку історію зведення мосту: 

    Нагадаємо, 24 квітня будівельники встановили останній прогін пішохідно-велосипедного мосту, який з'єднає Хрещатий парк та Володимирську гірку. Таким чином, міст з’єднав Арку дружби народів і Володимирську гірку.

    Зараз на місці будівництва активно працює спеціальна техніка і кран. Роботи тривають майже без перерв.

    Нагадаємо, ЮНЕСКО вимагає від Києва не будувати пішохідно-велосипедний міст, який повинен з'єднати Володимирську гірку з аркою Дружби народів.

    Столична влада наполягає, що будівельні роботи зі зведення мосту повністю відповідають чинному законодавству. 

    5 квітня Віталій Кличко зустрівся в Парижі в штаб-квартирі ЮНЕСКО з директором Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Мехтільд Рьослер. Він обговорив з фахівцями ЮНЕСКО будівництво мосту через Володимирський узвіз.

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