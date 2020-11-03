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    Оголошено переможця на виборах мера Вишгорода

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    Олексій Момот вдруге став мером Вишгорода - Оголошено переможця на виборах мера Вишгорода
    Олексій Момот вдруге став мером Вишгорода

    Олексія Момота переобрано міським головою

    На виборах міського голови Вишгорода отримав перемогу нинішній мер міста Олексій Момот. Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

    Згідно з ними за Момота (партія «За майбутнє») проголосували 40,45% виборців (4408 голосів).

    На другому місці Ростислав Кириченко («Європейська солідарність») – 14,69% (1601).

    Третє місце на виборах мера Вишгорода посіла Ольга Решетняк (Громадянський рух «Хвиля») – 11,78% (1284).

    Четверте місце у Тетяни Бражнікової («Слуга народу») – 11,22% (1223).

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    Олексій Момот народився 12 лютого 1980 року в м. Братськ Іркутської області (Російська Федерація).
    У 2007 році закінчив Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю «англійська мова та зарубіжна література».
    У листопаді 2010 року був обраний депутатом Вишгородської міської ради Київської області. Балотувався по багатомандатному виборчому округу від «Народної партії», членом якої був.
    З листопада 2015 року – мер Вишгорода.

    Нагадаємо, обраним мером Борисполя став Анатолій Федорчук, який помер 28 жовтня.

    ЦВК вибори мер Київщина
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