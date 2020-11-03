Оголошено переможця на виборах мера Вишгорода
Олексія Момота переобрано міським головою
На виборах міського голови Вишгорода отримав перемогу нинішній мер міста Олексій Момот. Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.
Згідно з ними за Момота (партія «За майбутнє») проголосували 40,45% виборців (4408 голосів).
На другому місці Ростислав Кириченко («Європейська солідарність») – 14,69% (1601).
Третє місце на виборах мера Вишгорода посіла Ольга Решетняк (Громадянський рух «Хвиля») – 11,78% (1284).
Четверте місце у Тетяни Бражнікової («Слуга народу») – 11,22% (1223).
Нагадаємо, обраним мером Борисполя став Анатолій Федорчук, який помер 28 жовтня.