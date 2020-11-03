Мером Обухова переобраний «слуга» Левченко

Левченко втретє став мером Обухова

Міським головою Обухова знову обрали Олександра Левченка (партія «Слуга народу»).

Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії.

За Левченка проголосували 51,5% виборців (6683 голоси).

На другому місці Лариса Ільєнко (ВО «Батьківщина») з 13,53% (1756).

Нагадаємо, виборчі баталії повернули Обухів у 90-ті роки. Так, у ніч на 19 жовтня на Київщині було спалено автомобіль кандидата в депутати Обухівської міськради від «Батьківщини» Валєха Магсудова. Автівка згоріла вщент. Також було викрадено автомобіль лідера місцевого осередку партії «Сила і честь» Дмитра Зрайченка. А в ніч на 20 жовтня на Зрайченка було здійснено напад невідомою особою із ножем.

Також нагадаємо, що Служба безпеки України підозрює мер Обухова Левченка та його заступника в організації незаконного механізму відчуження з власності територіальної громади 1 га землі.

Як повідомлялось, Голосіївський районний суд Києва наклав арешт на будинок, гараж, три ділянки загальною площею 5,75 га та автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150, які належать міському голові Обухова Олександру Левченку.

Левченко народився 20 жовтня 1956 року с. Красне Перше Обухівського району Київської області, громадянин України.

Освіта вища: закінчив Київський політехнічний інститут, отримавши кваліфікацію інженера-електрика.

У жовтні 2010 року обраний депутатом Київської обласної ради. З 2004 року обраний головою правління Обухівської організації роботодавців.

2012 року обраний мером міста Обухів.