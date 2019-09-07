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    Станцію столичного метро «Почайна» зачиняли через повідомлення про замінування

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    Станцію столичного метро «Почайна» зачиняли через повідомлення про замінування

    «Почайну» на пів години зачиняли на вхід та вихід, наразі метро працює у звичайному режимі

    У Києві станцію метро «Почайна» зачиняли на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування. Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен».

    «Увага! Станцію «Почайна» зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Фахівці проводять перевірку», — повідомили в пресслужбі.

    За пів години з’явилося повідомлення про те, що станцію «Почайна» на синій гілці перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

    «Червона гілка - відновлено графік після затримки з техпричин. Метро працює у звичайному режимі», - додали у пресслужбі метрополітену.

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