Оголошено про підозру затриманій на хабарі судді Окружного адмінсуду Києва

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Суддю затримали у робочому кабінеті

До Вищої ради правосуддя скеровано клопотання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя

Судді Окружного адміністративного суду міста Києва, яку 11 травня затримано на робочому місці під час отримання частини хабара у розмірі $2 тис., повідомлено про підозру. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Судді Окружного адміністративного суду міста Києва повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»)», - йдеться в повідомленні.

Підозру судді підписав керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Крім того, до Вищої ради правосуддя антикорупційною прокуратурою скеровано клопотання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності, а також до Солом’янського районного суду міста Києва направлено клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Як повідомлялося, співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили на хабарі суддю Окружного адміністративного суду Києва.

Оперативники спецслужби встановили, що суддя вимагала десять тисяч доларів від одного з учасників судового розгляду адміністративної справи за винесення рішення на його користь.