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Окупанти чотири рази атакували мережу виномаркетів Okwine: збитки перевищили 700 млн грн

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Окупанти чотири рази атакували мережу виномаркетів Okwine: збитки перевищили 700 млн грн
Фото: Скриншот з відео

Компанія заявила, що попри масштабні втрати не планує скорочувати працівників

Мережа виномаркетів Okwine та імпортер-дистриб'ютор Wine Hunters зазнали чотирьох ворожих атак із липня 2026 року. Три удари припали на склади компаній, ще один – на дата-центр. Попередня сума збитків уже перевищила 700 млн грн. Про це йдеться в офіційній заяві компанії, пише «Главком».

Компанія Okwine зазначила, що під час усіх атак ніхто з людей не постраждав. Попри значні фінансові втрати та руйнування інфраструктури, компанія не планує скорочувати працівників.

«Попри втрати, ми не плануємо жодних скорочень. Наша найбільша цінність – люди. Тож компанія знайде усі рішення, аби зберегти найголовніше – команду», – йдеться у заяві.

Серія атак розпочалася в липні. У ніч на 2 липня російська ракета знищила центральний склад Okwine та Wine Hunters у Києві. Після удару мережа продовжила роботу, однак компанії довелося перебудовувати логістику та шукати нові рішення для зберігання і постачання продукції.

Увечері 1 вересня росіяни знищили новий центральний склад компаній. Це був другий удар по складській інфраструктурі Okwine та Wine Hunters приблизно за два місяці. Дати ще однієї атаки на склад і удару по дата-центру компанія не уточнила.

Раніше повідомлялося, що під час однієї з атак 1 серпня було пошкоджено виномаркет Okwine на вулиці Михайла Драгоманова в Києві. Магазин тимчасово припиняв роботу для ліквідації наслідків удару.

Теги: вино Україна алкоголь війна обстріл Київ

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