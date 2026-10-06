Врятований моряк заявив, що Росія знищила корабель біля берегів Болгарії не дроном

Член екіпажу розповів, що судно атакували підводною бомбою через український вантаж

Один із врятованих моряків із корабля Able, який зазнав атаки в Чорному морі біля берегів Болгарії, заявив, що судно могли атакувати не дроном, а підводною бомбою. Він також припустив, що за атакою стояла Росія. Про це повідомляє БНТ, пише «Главком».

Екіпаж Able, що ходить під прапором Палау, після атаки доставили до Варни. Звідти моряків доправили до прикордонної поліції для медичного огляду. Один із членів екіпажу, громадянин Туреччини, розповів журналістам свою версію подій.

«Я з Туреччини. Думаю, росіяни скинули на нас підводну бомбу, спалахнула пожежа. Це був не дрон, воно було під водою. Думаю, що вона була російською, тому що ми перевозили український вантаж», – заявив моряк. За словами члена екіпажу, вибух стався під водою, після чого на борту почалася пожежа.

Інцидент стався вранці 6 жовтня у виключній економічній зоні Болгарії в Чорному морі. За попередніми даними, під час атаки постраждали два торговельні судна – Able та Alfa Watan. Able загорівся, а його 18 членів екіпажу евакуювали. Двоє моряків зазнали травм. Друге судно, ALFA WATAN під прапором Того, затонуло, а його екіпаж наразі розшукують.

Болгарський прем’єр-міністр Росен Желязков назвав атаку порушенням міжнародного права та заявив, що влада проводить необхідні заходи у зв’язку з інцидентом. За офіційною інформацією, обидва судна були атаковані морськими та повітряними безпілотниками, однак їхнє походження поки не встановлене.

Атака сталася приблизно за 140 морських миль від узбережжя України та приблизно за 70-80 миль від болгарського узбережжя. Болгарська влада розпочала рятувальну операцію та перевірку обставин інциденту.