Усе свідоме життя присвятив військовій справі. Згадаймо Дениса Жука

Повномасштабне вторгнення Росії зустрів на державному кордоні, виконуючи бойові завдання

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дениса Жука.

Захисник України, прикордонник Денис Жук помер 17 вересня 2026 року в Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної допомоги від важких травм, отриманих під час виконання бойового завдання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Луцьку міську раду.

Народився Денис Жук 16 червня 2000 року в Луцьку, де минули його дитячі та шкільні роки. У 2017 році закінчив Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.

Усе свідоме життя Денис присвятив військовій справі. У 2021 році він здобув фах офіцера в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Правоохоронна діяльність». Після випуску проходив службу в прикордонному загоні.

Повномасштабне вторгнення Росії зустрів безпосередньо на державному кордоні, виконуючи бойові завдання. За сумлінну службу, високий професіоналізм і захист країни був відзначений нагрудним знаком «Відмінний прикордонник» та пам’ятною медаллю «За захист міста-Героя Харків».

Під керівництвом майора Дениса Жука особовий склад прикордонників виконували бойові завдання на території Харківської області фото% Луцька міська рада

Під керівництвом майора Дениса Жука підрозділ прикордонників тримав оборону та виконував завдання на території Золочівської громади Богодухівського району Харківщини.

«Денис був командиром, який завжди перебував поруч і цінував своїх людей більше за власне життя. Він часто казав, що найбільше боїться втратити когось із хлопців. За кожним бачив людину, яку вдома чекають рідні. Він особисто виходив на бойові позиції й ніколи не відправляв підлеглих туди, куди не був готовий піти сам», – згадують побратими військового.

Позиція майора щодо нагородження була безкомпромісною: «У нагородах має бути весь особовий склад, а не керівник. Що то за керівник, у якого хлопці без відзнак?» – цю цитату Дениса зберегли в робочому блокноті його заступника.

Батько воїна, Вадим Іванович, згадує сина як людину з надзвичайно добрим серцем: «Він був справжнім військовим. Усе життя присвятив прикордонній службі. Мав загострене почуття справедливості й був дуже доброю людиною».

Захисник помер 17 вересня 2026 року в Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної допомоги від важких травм, отриманих під час виконання бойового завдання.

Поховали військовослужбовця 22 вересня 2026 року у секторі почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа. У Дениса Жука залишилися батько, мати та молодший брат.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.