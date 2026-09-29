США запланували черговий раунд переговорів України та Росії

Вашингтон хоче домогтися припинення ударів по енергетиці, а зустріч може відбутися вже у жовтні

Сполучені Штати працюють над проведенням чергової тристоронньої зустрічі з представниками України та Росії. Однією з головних тем може стати обмежене припинення вогню, яке передбачатиме взаємну відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Atlantic.

Один із представників української переговорної команди повідомив виданню, що посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають намір організувати зустріч представників трьох країн у жовтні.

Найімовірніше, переговори відбудуться в Абу-Дабі. Під час зустрічі сторони можуть обговорити обмежене припинення вогню. За даними The Atlantic, потенційна домовленість передбачатиме, що Україна та Росія не завдаватимуть ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної. Йдеться, зокрема, про електростанції, нафтопереробні заводи та інші подібні об'єкти.

Паралельно опрацьовується окрема домовленість щодо Чорного моря за посередництва уряду Єгипту. Вона передбачатиме, що Україна та Росія не атакуватимуть вантажні судна одна одної, передусім ті, які перевозять зерно на ринки Близького Сходу та Африки.

Водночас співрозмовники The Atlantic з української сторони скептично оцінюють перспективи ширших мирних переговорів найближчим часом. Жоден з українських посадовців, які спілкувалися з журналістами для матеріалу, не очікує серйозних мирних переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним щонайменше до весни.

«Він накопичував ракети не просто так, і він має намір використати їх цієї зими», – сказав один зі співрозмовників видання.

За інформацією The Atlantic, на тлі посилення російських ракетних і дронових ударів частина українських переговорників також сумнівається в результативності останніх дипломатичних ініціатив американської сторони.

«Складається враження, що ми всі просто танцюємо навколо Путіна, пропонуючи йому те й се, все, що спаде нам на думку, але він не рухається з місця», – заявив один зі співрозмовників.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що посланець Трампа Джон Коул працює над окремою ініціативою щодо Росії. Вона передбачає можливе послаблення американських санкцій в обмін на звільнення російських політичних в'язнів.