Головна Світ Політика
search button user button menu button

США запланували черговий раунд переговорів України та Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
США запланували черговий раунд переговорів України та Росії
Абу-Дабі знову прийме переговори України та Росії
фото: ЕРА

Вашингтон хоче домогтися припинення ударів по енергетиці, а зустріч може відбутися вже у жовтні

Сполучені Штати працюють над проведенням чергової тристоронньої зустрічі з представниками України та Росії. Однією з головних тем може стати обмежене припинення вогню, яке передбачатиме взаємну відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Atlantic.

Один із представників української переговорної команди повідомив виданню, що посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають намір організувати зустріч представників трьох країн у жовтні.

Найімовірніше, переговори відбудуться в Абу-Дабі. Під час зустрічі сторони можуть обговорити обмежене припинення вогню. За даними The Atlantic, потенційна домовленість передбачатиме, що Україна та Росія не завдаватимуть ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної. Йдеться, зокрема, про електростанції, нафтопереробні заводи та інші подібні об'єкти.

Паралельно опрацьовується окрема домовленість щодо Чорного моря за посередництва уряду Єгипту. Вона передбачатиме, що Україна та Росія не атакуватимуть вантажні судна одна одної, передусім ті, які перевозять зерно на ринки Близького Сходу та Африки.

Водночас співрозмовники The Atlantic з української сторони скептично оцінюють перспективи ширших мирних переговорів найближчим часом. Жоден з українських посадовців, які спілкувалися з журналістами для матеріалу, не очікує серйозних мирних переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним щонайменше до весни.

«Він накопичував ракети не просто так, і він має намір використати їх цієї зими», – сказав один зі співрозмовників видання.

За інформацією The Atlantic, на тлі посилення російських ракетних і дронових ударів частина українських переговорників також сумнівається в результативності останніх дипломатичних ініціатив американської сторони.

«Складається враження, що ми всі просто танцюємо навколо Путіна, пропонуючи йому те й се, все, що спаде нам на думку, але він не рухається з місця», – заявив один зі співрозмовників.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що посланець Трампа Джон Коул працює над окремою ініціативою щодо Росії. Вона передбачає можливе послаблення американських санкцій в обмін на звільнення російських політичних в'язнів.

Читайте також:

Теги: росія США Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німеччина назвала Росію винною в атаці на український літак. Берлін оголосив про відповідь
Німеччина назвала Росію винною в атаці на український літак. Берлін оголосив про відповідь
2 вересня, 08:31
Робітники венесуельської державної нафтової компанії працюють на діючій насосній колоні на озері Маракайбо
Reuters: Американська компанія візьме під контроль родовища у Венесуелі, які раніше належали Китаю та Росії
1 вересня, 03:02
Наслідки атаки російських дронів на торговельний центр у Миколаєві
10 працівників майже добу рятували «Епіцентр» у Миколаєві після російських ударів
5 вересня, 12:26
Гладишенко фігурує у справі щодо легалізації коштів
Операція «Форест Гамп». Суд призначив заставу ексголові наглядової ради «Сенс Банку»
8 вересня, 16:39
Водночас Бухарест планує долучити до Багатонаціональних сил на підтримку України до 20 офіцерів
Румунія прокоментувала інформацію про відправлення своїх військ в Україну
10 вересня, 15:22
Конгрес США розглядає законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану
Демократи запропонували Конгресу виділити Україні $15 млрд
16 вересня, 15:52
За вчинене підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна
Закликали захопити Київ і бити по Львову: СБУ затримала чотирьох російських агітаторів
23 вересня, 15:23
Російська влада визнала спад промисловості вперше за шість років
Російська промисловість вперше за шість років пішла на спад
25 вересня, 12:53
Кличко заявив, що його діти ніколи не жили в Україні
Кличко пояснив, чому його сини не воюють
26 вересня, 17:37

Політика

Словаччина та Німеччина закликали посилити тиск на Росію
Словаччина та Німеччина закликали посилити тиск на Росію
Трамп засумнівався, що Путін погодиться на енергетичне перемир'я – Kyiv Independent
Трамп засумнівався, що Путін погодиться на енергетичне перемир'я – Kyiv Independent
США запланували черговий раунд переговорів України та Росії
США запланували черговий раунд переговорів України та Росії
Директор ЦРУ привіз до Москви неприємний для Кремля висновок про війну – ЗМІ
Директор ЦРУ привіз до Москви неприємний для Кремля висновок про війну – ЗМІ
Представник Путіна провів переговори у Вашингтоні про завершення війни – Reuters
Представник Путіна провів переговори у Вашингтоні про завершення війни – Reuters
Лукашенко запропонував США нову угоду спільно з Росією
Лукашенко запропонував США нову угоду спільно з Росією

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 вересня 2026
70K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
Сьогодні, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua