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Росія вдруге знищила центральний склад мережі виномаркетів Okwine

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Росія вдруге знищила центральний склад мережі виномаркетів Okwine
Пощкоджений склад мережі маркетів Okwine
скриншот відео

У компанії зазначили, що ніхто з команди не постраждав

У ніч проти 2 вересня російські війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого було повністю зруйновано новий центральний склад мережі маркетів Okwine та винного дистриб'ютора Wine Hunters. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву компанії.

Атака по складу Okwine та Wine Hunters

Це вже друга подібна атака на потужності бізнесу за останні два місяці.

«На щастя, ніхто із нашої команди не постраждав», – зазначили в пресслужбі Okwine. 

У компанії розповіли, що тільки почали відновлювати роботу після першого влучання у липні, заново завозити асортимент товарів та планувати діяльність.

Представники мережі звернулися до клієнтів із проханням про підтримку, зауваживши, що після повторного руйнування бізнесу буде вкрай важко оговтатися самостійно.

«І зараз ми чесно говоримо: вдруге без вашої підтримки ми можемо не впоратися. Купуйте улюблені товари або врятовані після першого прильоту вина та міцне, зберігаючи їх як частину історії та символ незламності», – йдеться у заяві Okwine. 

Атаки на Київщину 1-2 вересня

Нагадаємо, вранці 2 вересня російські війська завдали чергового удару по Київській області. Унаслідок атаки травмовано двох цивільних, зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури та складів у трьох районах регіону. 

Вранці 2 вересня на Київщині рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки по Бучанському району та повністю згасили пожежі на трьох складських приміщеннях. 

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Теги: Київ бізнес обстріл українці

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