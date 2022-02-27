У Білорусі зафіксовано пересування «Іскандерів»

Ракетна техніка рухається у бік кордону з Україною

Переміщення ракетних комплексів «Іскандер» помічено у місті Калинковичі, що неподалік Мозира. Відео з пересуванням техніки опублікував телеканал «Белсат».

Довідка:

«Іскандер» – ракетний комплекс системи «земля-земля». Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з ОТРК «Іскандер-М» — не менше 500 км (оголошена публічно) і може сягати 700 км (за експертними оцінками, при застосуванні ядерної боєголовки або полегшеної звичайної)

Нагадаємо, 27 лютого у Білорусі відбувається так званий «референдум» з внесення правок до Конституції, який організував самопроголошений президент Олександр Лукашенко. Він заперечує участь білоруських військових в нападі на Україну. Але чимало аналітиків прогнозують, що ситуація зміниться після так званого «референдуму», оскільки Путін наполягає на приєднанні до Росії в акті агресії проти України.