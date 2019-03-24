Омелян розповів, що робитимуть з «шанхаєм» на київському вокзалі



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Омелян: навколо вокзалу має бути приємна територія з розвагами, відпочинком

Цьогоріч планується покращити логістику старого київського вокзалу, а наступного - завершити всі проектні роботи. Також наступного року планується приступити або до великої концесії цього вокзалу, або до перебудови приміської привокзальної площі й будівлі вокзалу, заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян у неділю в ефірі телеканалу «Прямий».

За його словами, «по самому вокзалу ми вже мали кілька засідань робочої групи; наразі ми розробляємо концепцію єдиного громадського простору».

«Це означає, що всі транспортні послуги, починаючи від залізниці, метро, електричок, автобуси мають бути під одним дахом, а навколо має бути приємна територія з розвагами, відпочинком, деревами, чого зараз і близько немає, і це все нагадує Шанхай», - додав міністр.

Омелян повідомив, що наразі «ми домовилися, що буде розроблено передпроектний варіант; ми повинні узгодити так само це з приватним бізнесом, який присутній на території вокзалу і на території навколо нього, і ми вважаємо, що це може бути взірцевим елементом нашого підходу до приватного і державного партнерства».

«Зараз ми розпочали концесію портів Ольвія, і Херсон, наступним цілком може бути й Київський центральний вокзал, для того, щоб ми залучили серйозні гроші від світового міжнародного оператора, але містяни отримали нову якість: що це не просто вони йдуть на вокзал, а вони дійсно проводять приємно час і від'їжджають туди, куди їм треба їхати», - наголосив Омелян.

Нагадаємо, надшвидкісну пасажирську капсулу Hyperloop міністр інфраструктури України Володимир Омелян обіцяє виготовляти на Крюківському вагонобудівному заводі.

Джерело: Укрінформ