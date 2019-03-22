Капсулу Hyperloop зробить Крюківський завод – Омелян



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Міністр інфраструктури Володимир Омелян з головою правління «Укрзалізниці» Євгеном Кравцовим, 22 березня 2019 року

Міністр інфраструктури відвідав Крюківський вагонобудівний завод

Надшвидкісну пасажирську капсулу Hyperloop міністр інфраструктури України Володимир Омелян обіцяє виготовляти на Крюківському вагонобудівному заводі.

Про це він повідомив 22 березня, відвідуючи з головою правління «Укрзалізниці» Євгеном Кравцовим КВБЗ, повідомляє «Кременчуцька газета».

«Капсулу Hyperloop будемо робити тут», - сказав Омелян.

Як повідомлялося, 28 січня Національна академія наук України підтвердила перспективність впровадження технології Hyperloop в Україні. Вчені переконані, що виробничі потужності, інвестиційні можливості та управлінські переваги дадуть можливість успішно розвивати проект HypeUA.

У жовтні 2018 року міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що запуск надшвидкісного потяга за технологією Hyperloop в Україні може відбутися в найближчі 5, максимум 10 років.

У червні 2018 року Міністерство інфраструктури України підписало меморандум з найбільшим розробникам Hyperloop у світі - Hyperloop Transportation Technologies. Згідно з меморандумом, сторони спільно розроблятимуть технологію і шукатимуть інвесторів для цього проекту. Сертифікацію українського проекту Hyperloop має провести асоціація технічного моніторингу (TUEV) із Мюнхена.

У жовтні минулого року в Іспанії презентували перший у світі пасажирський Hyperloop. Капсула, що отримала назву Quintero One, була представлена в Пуерто-де-Санта-Марія. Вона була побудована на виробничих об'єктах компанії Airtificial, що є партнером HyperloopTT.

«Довжина капсули становить 32 м, вага - п'ять тонн. Капсула здатна перевозити від 28 до 40 пасажирів за раз, а на добу на одній лінії - до 164 тисяч пасажирів», - йдеться в повідомленні.

Hyperloop («Гіперпетля») складається з аеродинамічної труби і капсули, здатної рухатися без повітряного опору і розганятися до рекордних швидкостей.

Ілон Маск запропонував ідею такої транспортної системи 2012 року. У серпні 2013 року видатки на реалізацію проекту оцінили в $6-7,5 млрд. Компанії Hyperloop Transportation Technologies (HTT) і Hyperloop One зайнялися його розвитком.