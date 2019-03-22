Капсулу Hyperloop зробить Крюківський завод – Омелян
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Міністр інфраструктури відвідав Крюківський вагонобудівний завод
Надшвидкісну пасажирську капсулу Hyperloop міністр інфраструктури України Володимир Омелян обіцяє виготовляти на Крюківському вагонобудівному заводі.
Про це він повідомив 22 березня, відвідуючи з головою правління «Укрзалізниці» Євгеном Кравцовим КВБЗ, повідомляє «Кременчуцька газета».
«Капсулу Hyperloop будемо робити тут», - сказав Омелян.
Як повідомлялося, 28 січня Національна академія наук України підтвердила перспективність впровадження технології Hyperloop в Україні. Вчені переконані, що виробничі потужності, інвестиційні можливості та управлінські переваги дадуть можливість успішно розвивати проект HypeUA.
У жовтні 2018 року міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що запуск надшвидкісного потяга за технологією Hyperloop в Україні може відбутися в найближчі 5, максимум 10 років.
У червні 2018 року Міністерство інфраструктури України підписало меморандум з найбільшим розробникам Hyperloop у світі - Hyperloop Transportation Technologies. Згідно з меморандумом, сторони спільно розроблятимуть технологію і шукатимуть інвесторів для цього проекту. Сертифікацію українського проекту Hyperloop має провести асоціація технічного моніторингу (TUEV) із Мюнхена.
У жовтні минулого року в Іспанії презентували перший у світі пасажирський Hyperloop. Капсула, що отримала назву Quintero One, була представлена в Пуерто-де-Санта-Марія. Вона була побудована на виробничих об'єктах компанії Airtificial, що є партнером HyperloopTT.
«Довжина капсули становить 32 м, вага - п'ять тонн. Капсула здатна перевозити від 28 до 40 пасажирів за раз, а на добу на одній лінії - до 164 тисяч пасажирів», - йдеться в повідомленні.