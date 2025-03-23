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Кличко нагадав, коли у столиці завершиться опалювальний сезон

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Кличко нагадав, коли у столиці завершиться опалювальний сезон
З понеділка розпочнеться відключення від теплопостачання житлових будинків
фото: freepik.com

У порівнянні з минулим роком опалення у Києві вимикається на декілька днів раніше

З понеділка, 24 березня, Київ завершує опалювальний сезон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

Мер зауважує, що таке рішення міська влада ухвалила зважаючи на прогноз синоптиків щодо стабільного потепління: «А також ми керуємося необхідністю раціонального використання природного газу».

За словами мера, з понеділка розпочнеться відключення від теплопостачання житлових будинків. Будівлі ж закладів соціальної сфери – медзаклади, дитсадки, школи та інші, відключатимуть за індивідуальними заявками їх керівників.

«У порівнянні з минулим роком опалення цьогоріч вимикаємо на декілька днів раніше, оскільки дозволяє температура повітря», – додав Кличко.

Нагадаємо, в зоні обслуговування «Київтеплоенерго» понад 9,5 тисячі будівель, майже 90% із яких оснащені лічильниками тепла. Мешканці таких будинків сплачують за фактично спожиті обсяги тепла, які зафіксував прилад. Клієнти за бажанням можуть долучитись до зняття показань у своєму будинку. Клієнтам, у чиїх будинках встановлений «розумний» лічильник, дані приладу обліку надійдуть у вигляді смс на вказаний номер телефону чи електронну пошту.

Раніше повідомлялося, що мешканці будинків – учасників міських програм енергоефективності в січні 2025 року зекономили на опаленні до 35%. Середня вартість за опалення одного квадратного метра у них склала 22,5 грн. Лідерами в заощадженні стали будинки у Солом’янському, Дніпровському та Деснянському районах столиці. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київтеплоенерго». Загалом у Києві середня вартість опалення у січні склала 27,66 грн за 1 кв. м. Це усереднене нарахування для будинків, які обладнані загальнобудинковими лічильниками.

До слова, суми у платіжках за теплопостачання в Києві у листопаді 2024 року зросли на 6,5% в порівнянні з минулим роком. Про це під час брифінгу сказав директор СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін. За словами Лопатіна, збільшення сум у платіжках за тепло пояснюється похолоданням.

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Теги: Віталій Кличко Київ опалювальний сезон

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