Правоохоронці викрили «сімейний підряд» наркоторговців (фото)

Під час обшуків правоохоронці вилучили наркотичні засоби

Організував наркоторгівлю 50-річний мешканець Василькова зі своїми рідними братами

Працівники слідчого управління поліції Київщини спільно з оперативниками управління боротьби з наркозлочинністю в Київській області викрили злочинне угруповання наркозбувачів, організоване 50-річним мешканцем міста Васильків. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Про час, місце, ціну та спосіб передачі наркотику дилер домовлявся з покупцями мобільним телефоном. Передача наркотику зазвичай відбувалася з «рук у руки».

Наркотичний засіб чоловік отримував від своїх рідних братів – 47-ми та 48-річного мешканців міста Жашків, що на Черкащині.

Збувати наркотичні засоби організатору допомагали 50-річна мешканка міста Васильків та 37-річна жителька села Калинівка, що на Фастівщині.

За місцями проживання фігурантів поліцейські провели санкціоновані обшуки та вилучили наркотичні засоби метадон та канабіс, електронні ваги, мобільні телефони, планшет, ноутбук, гроші.

Наразі фігурантам слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Крім цього, організатору планується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) КК України.

Як повідомлялося, столичні правоохоронці повідомили про підозру чотирьом учасникам злочинної групи, які займалися виготовленням і збутом психотропних та наркотичних речовин на території Києва.