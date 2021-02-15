Старт ринку землі: як розібратися в нових правилах оподаткування

Другий етап ринку сільськогосподарської землі має бути запущено з 1 січня 2024 року і вже для юридичних осіб

Цього літа в Україні стартує перший етап ринку сільськогосподарської землі

Із 1 липня 2021 року фізичні особи - громадяни України зможуть купувати право власності на землю для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землю для ведення особистого селянського господарства, а також земельні частки (паї) в розмірі до 100 га.

Тобто, стартує перший етап ринку сільськогосподарської землі. Другий етап має бути запущено з 1 січня 2024 року і вже для юридичних осіб. Адвокат Тетяна Федоренко пропонує розібратися з оподаткуванням, починаючи з липня, пише agroportal.

Податки для продавця

Податковим кодексом України (ПКУ) визначено, що дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України (ЗКУ) залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.

Про що нам говорить ЗКУ, так це про те, що норма безоплатної передачі землі для ведення особистого селянського господарства складає до 2,0 га, також пільга розповсюджується на землі для ведення фермерського господарства. Тобто, пільга розповсюджується тільки на ці види земель с/г призначення.

Отже, фізична особа, продавши один раз на рік, наприклад, 2,0 га землі з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства та володівши такою землею понад 3 роки, не буде сплачувати податок із такого доходу.

А якщо продаж більше 2,0 га та частіше одного разу на рік, тоді з отриманого доходу фізичній особі потрібно буде сплатити 5% ПДФО та 1,5% військового збору.

Для розуміння, пропоную розрахувати можливий податок із доходу від продажу паю.

Так, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» передбачено, що до 01.01.2030 р. ціна продажу ділянки с/г призначення не може бути меншою за її нормативну грошову оцінку (НГО).

Отже, якщо взяти НГО с/г угідь станом на 01.01.2021 р. по Київській області, то НГО ріллі, наприклад, складає 26 531,00 грн за 1 га. Тобто якщо підпадете під звільнення, описане вище, і продасте 2,0 га, жодних податків не виникає, а якщо у вас опинилася більша кількість земель і ви продасте ще 2,0 га, (або продаватимете землю для ведення товарного с/г виробництва, яка не підпадає під описану

вище пільгу), отримаєте мінімум 53 062,00 грн, з чого сплатите 2 653,1 грн ПДФО (5%) та 795,93 грн військового збору (1,5%). В сумі ваш чистий дохід із суми 53 062,00 грн становитиме 49 612,97 грн і 3 449,03 грн — загальна сума податку.

Податки для покупця

Згідно ПКУ платниками земельного податку є власники земельних ділянок, паїв та землекористувачі. Нас наразі цікавлять саме власники, тобто особи, які придбали певну ділянку.

Отже, ставши власником землі, необхідно пам’ятати про обов’язок зі сплати земельного податку, якщо ви не підпадаєте під звільнення, визначене ПКУ.

Базою оподаткування земельним податком є НГО земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації (ставка не менше 0,3% та не більше 1% від НГО) або площа земельної ділянки, НГО якої не проведена (не менше 0,3% та не більше 5% від НГО площі ріллі).

Конкретні ставки земельного податку та пільги з його сплати встановлюються органами місцевого самоврядування.

Для юридичних осіб, оскільки вони самі відповідають за розрахунок та сплату земельного податку, важливо перевірити та оплатити за ставкою, яка встановлена саме у відповідному звітному році, оскільки розміри ставки оприлюднюються до 15 липня року, що передує періоду, в якому вони будуть застосовуватися.

Рішення органів місцевого самоврядування зі ставками зазвичай можна знайти на сайті Державної податкової служби України.

Сплата податку

Якщо земля знаходиться у власності фізичної особи, нічого особливо розраховувати не потрібно, оскільки контролюючий орган сам розраховує суму земельного податку для такої особи (за місцем знаходження земельної ділянки) і до 1 липня поточного року надсилає особі податкове повідомлення-рішення з вимогою сплатити податок. Такий податок має бути сплачено фізичною особою протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Як уже зазначалося вище, юридичні особи самі обчислюють розмір земельного податку і подають податкову декларацію до контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки. Така декларація може подаватися або раз на рік до 20 лютого поточного року, або щомісяця протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

Земельний податок має сплачуватися рівними частками за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Форму декларації з плати за землю затверджено наказом Міністерства фінансів України від 16.06.2016 р. №560, завантажуємо, заповнюємо і подаємо до податкової.

На даний момент поки так, проте українцям не звикати до змін, і у Верховній Раді була ініціатива у вигляді законопроєктів (наприклад, №3131) про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції, які були розглянуті Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики та відповідно доопрацьовані.

Якщо загалом, то суть законопроєкту зводиться до запровадження податкового мінімуму поставленого податкового зобов’язання. Тобто власники та користувачі с/г ділянок матимуть сплачувати податок з доходу саме від використання таких ділянок у розмірі, не нижчому, ніж мінімально розрахований податок.

Законопроєкт наводить формулу для визначення поставленого податкового зобов’язання (де включені і НГО 1 га землі, і площа ділянки), потім визначаємо різницю між сумою поставленого податкового зобов’язання та сплаченими податками, пов’язаними з виробництвом та реалізацією с/г продукції.

Тобто, законодавець намагається стимулювати власників землі сплачувати податки з доходу від реалізації вирощеної на землі продукції.

Зі стартом першого етапу ринку землі можливі різні законодавчі ініціативи щодо оподаткування землі та її дарів, і все буде залежати від того, як «лижі» поїдуть.