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    Отримати субсидію буде легше? Уряд збільшить суму депозиту до 100 тис. грн, «щоб заспокоїти людей»

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    В Міністерстві соціальної політики вирішили переглянути правила нарахування субсидій - Отримати субсидію буде легше? Уряд збільшить суму депозиту до 100 тис. грн, «щоб заспокоїти людей»
    В Міністерстві соціальної політики вирішили переглянути правила нарахування субсидій
    Фото: aspi.com.ua

    Кабмін посилив адресність надання житлових субсидій

    Уряд планує збільшити суму депозитів, які не впливають на призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Про це міністерка соціальної політики Марина Лазебна повідомила в інтерв'ю каналу Україна 24.

    «З’явилося три нових критерії [при призначенні субсидій]. Була одна машина – стало дві, було одне житлове приміщення – стала наявність двох. І третій критерій – депозит. Це та історія, яка потребує аналізу, оскільки депозит на 56 тисяч грн може бути навіть у пенсіонерки, яка собі відкладала», – розповіла Лазебна.

    Вона додала, що Кабмін найближчим часом внесе зміни, «щоб заспокоїти людей».

    «Зараз 56 тис. грн, а ми піднімемо до 100 тис. грн. Це точно», – заявила чиновниця.

    Лазебна прогнозує, що після верифікації близько 3% домогосподарств можуть відмовити в призначенні субсидій за іншими критеріями, не пов’язаними з наявністю депозитів.

    Нагадаємо, що в квітні Кабмін посилив адресність надання житлових субсидій. При їх призначенні будуть враховувати отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів тощо. Крім цього, Кабмін посилив вимоги при призначенні житлових субсидій в частині здійснення одноразових дорогих покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону тощо.

    Також нагадаємо, що заробітчан і покупців валюти позбавлять субсидій.

    За що позбавлять субсидії:

    • придбання квартири, земельної ділянки, транспортного засобу (крім мопеда або причепа), товарів довгострокового використання на суму понад 50 тис. грн протягом року, що передує року звернення за субсидією);
    • наявності депозиту понад 56 750 грн;
    • купівлі-продажу валюти і банківських металів протягом року до року звернення за субсидією на суму понад 50 тис. грн;
    • безперервного перебування за кордоном понад 60 днів, окрім перебування на лікуванні, у відрядженні, нагляду за дитиною;
    • наявності заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг понад три місяці і з оплати аліментів понад три місяці;
    • якщо субсидіант не повернув надміру перераховану субсидію;
    • наявності автомобіля, яким менш ніж п'ять років із дати випуску;
    • якщо в родині більш ніж один автомобіль, якому з дати випуску менш ніж 15 років;
    • субсидіант ніде не вчився, не працював, не мав статусу безробітного.

    Нагадаємо, з 1 травня відбувається перерахунок субсидій для всіх українців, які отримують допомогу на оплату комуналки. Напередодні перерахунку Кабмін посилив правила для українців: враховуватимуть наявність двох і більше квартир і машин, доходи від депозитів, купівлю валюти і поїздки за кордон.

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    Теги: Кабмін ЖКГ субсидія соцвиплати комуналка пільга уряд пенсія Марина Лазебна
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