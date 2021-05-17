Отримати субсидію буде легше? Уряд збільшить суму депозиту до 100 тис. грн, «щоб заспокоїти людей»

Кабмін посилив адресність надання житлових субсидій

Уряд планує збільшити суму депозитів, які не впливають на призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Про це міністерка соціальної політики Марина Лазебна повідомила в інтерв'ю каналу Україна 24.

«З’явилося три нових критерії [при призначенні субсидій]. Була одна машина – стало дві, було одне житлове приміщення – стала наявність двох. І третій критерій – депозит. Це та історія, яка потребує аналізу, оскільки депозит на 56 тисяч грн може бути навіть у пенсіонерки, яка собі відкладала», – розповіла Лазебна.

Вона додала, що Кабмін найближчим часом внесе зміни, «щоб заспокоїти людей».

«Зараз 56 тис. грн, а ми піднімемо до 100 тис. грн. Це точно», – заявила чиновниця.

Лазебна прогнозує, що після верифікації близько 3% домогосподарств можуть відмовити в призначенні субсидій за іншими критеріями, не пов’язаними з наявністю депозитів.

Нагадаємо, що в квітні Кабмін посилив адресність надання житлових субсидій. При їх призначенні будуть враховувати отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів тощо. Крім цього, Кабмін посилив вимоги при призначенні житлових субсидій в частині здійснення одноразових дорогих покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону тощо.

Також нагадаємо, що заробітчан і покупців валюти позбавлять субсидій.

За що позбавлять субсидії:

придбання квартири, земельної ділянки, транспортного засобу (крім мопеда або причепа), товарів довгострокового використання на суму понад 50 тис. грн протягом року, що передує року звернення за субсидією);

наявності депозиту понад 56 750 грн;

купівлі-продажу валюти і банківських металів протягом року до року звернення за субсидією на суму понад 50 тис. грн;

безперервного перебування за кордоном понад 60 днів, окрім перебування на лікуванні, у відрядженні, нагляду за дитиною;

наявності заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг понад три місяці і з оплати аліментів понад три місяці;

якщо субсидіант не повернув надміру перераховану субсидію;

наявності автомобіля, яким менш ніж п'ять років із дати випуску;

якщо в родині більш ніж один автомобіль, якому з дати випуску менш ніж 15 років;

субсидіант ніде не вчився, не працював, не мав статусу безробітного.

Нагадаємо, з 1 травня відбувається перерахунок субсидій для всіх українців, які отримують допомогу на оплату комуналки. Напередодні перерахунку Кабмін посилив правила для українців: враховуватимуть наявність двох і більше квартир і машин, доходи від депозитів, купівлю валюти і поїздки за кордон.

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