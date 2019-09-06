Кількість випадків отруєння шаурмою у Києві зросла до 36-ти



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Зафіксовано 11 випадків отруєння серед дітей

Станом на 5 вересня, в Києві зареєстровано 36 випадків захворювань на гостру кишкову інфекцію, в т.ч. 11 випадків захворювань серед дітей, пов'язаних із вживанням шаурми, придбаної МАФах з виготовлення та реалізації шаурми на території столиці.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Києві.

За результатами позапланових заходів (інспектування) суб'єктів господарювання, встановлені порушення Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»:

не проведена державна реєстрація потужності;

потужність не утримується в чистоті та у належному стані;

захист від будь-якого ризику забруднення, зокрема від шкідників та гризунів, не забезпечено;

потужність не обладнано засобами для підтримання належної особистої гігієни;

поверхні (включаючи поверхню обладнання), що контактують з харчовими продуктами, не утримуються у непошкодженому стані, що унеможливлює їх чищення та дезінфекцію;

потужність не забезпечено гарячою та/або холодною питною водою;

відсутні належні засоби для гігієнічного зберігання небезпечних та/або неїстівних речовин та відходів (рідких або твердих), а також засоби для їх зберігання та подальшого поводження та/або відповідний договір щодо їх утилізації (знищення);

відсутні належні засоби для підтримання температури, необхідної для зберігання харчових продуктів, та її контролю;

порушуються умови зберігання харчових продуктів, що не дозволяє максимально забезпечити зниження ризику їх забруднення;

відсутні відомості, що на потужність допущено персонал, що не має протипоказань щодо поводження з харчовими продуктами та пройшов у цього оператора ринку навчання з питань гігієни персоналу та гігієнічних вимог до обігу харчових продуктів.

У зв’язку з цим суб'єктам господарювання за результатами інспектувань видано Приписи про усунення порушення вимог законодавства та прийняті Рішення про тимчасове припинення виробництва та /або обігу харчових продуктів.

Крім того, у ході здійснення інспектувань відібрано 7 зразків харчових продуктів, 40 змивів з об'єктів навколишнього середовища, проводиться бактеріологічне обстеження працівників на наявність ентеропатогенної кишкової мікрофлори. Лабораторні дослідження тривають.

У зв'язку зі збільшенням кількості випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, пов'язану із вживанням в їжу шаурми, створено робочі групи у складі спеціалістів Головного управління Держпродспоживслужби в Києві по проведенню збору інформації щодо суб'єктів господарювання, які здійснюють провадження господарської діяльності в МАФах із виготовлення та реалізації шаурми.

Збір інформації щодо суб'єктів господарювання проводиться разом з представниками Департаменту міського благоустрою КМДА та посадовими особами Головного управління Національної поліції у Києві.

Під час збору інформації районними управліннями поліції складено 4 адміністративні протоколи, за статтею 164 КУпАП. Також встановлені 3 постачальники продукції. Заходи тривають.

Нагадаємо, 2 вересня близько 22.00 до столичної поліції від лікарів надійшла інформація про госпіталізацію із гострою кишковою інфекцією семи осіб. Молоді люди пояснили лікарям, що купували шаурму у кіоску на вулиці Борщагівській.

Згодом було зареєстровано 15 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, ймовірно пов'язану із вживанням шаурми, придбаної в МАФах на вул. Борщагівській.

5 вересня повідомлялося, що внаслідок спалаху захворювання на гостру кишкову інфекцію серед осіб, які вживали шаурму з 30 серпня по 2 вересня у Києві, постраждало 33 особи.

Столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом отруєння студентів шаурмою.